مصر خارج ترتيب الدول العشر الأكثر تأثرا بالإرهاب.. غدا بـ"اليوم السابع"

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، مصر خارج ترتيب الدول العشر الأكثر تأثرا بالإرهاب.. مؤشر الإرهاب العالمى: جهود الجيش المصرى نجحت فى خفض ضحايا التطرف خلال 2018 بنسبة وصلت إلى 90% مقارنة بالعام السابق له.

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ـ مصر خارج ترتيب الدول العشر الأكثر تأثرا بالإرهاب.. مؤشر الإرهاب العالمى: جهود الجيش المصرى نجحت فى خفض ضحايا التطرف خلال 2018 بنسبة وصلت إلى 90% مقارنة بالعام السابق له



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