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مصر خارج ترتيب الدول العشر الأكثر تأثرا بالإرهاب.. غدا بـ"اليوم السابع"

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 08:50 م
مصر خارج ترتيب الدول العشر الأكثر تأثرا بالإرهاب.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، مصر خارج ترتيب الدول العشر الأكثر تأثرا بالإرهاب.. مؤشر الإرهاب العالمى: جهود الجيش المصرى نجحت فى خفض ضحايا التطرف خلال 2018 بنسبة وصلت إلى 90% مقارنة بالعام السابق له.

 

واقرأ أيضا فى اليوم السابع غدا..
 


 

ـ الرئيس فى لقاء مفتوح مع شباب العالم: اللطف الإلهى وراء منع سقوط مصر.. الإرهاب يسعى لتعجيز طاقة الحركة للأمام.. الأكراد يعانون منذ 60 سنة.. ولن يستطيع أحد محو الهوية الكردية.. أنا مسالم جدا.. وعندما يفرض علينا القتال سأكون مقاتلا شرساُ.. الدولة أخذت عدة خطوات بهدف تمكين الشباب.. وانتهينا من شبكة الطرق القومية المستهدفة حتى 2050
 

ـ انتظروا أول ملحق متخصص فى الصحافة المصرية عن الشركات القابضة والتابعة.. «قطاع الأعمال العام ثروة مصر القادمة».. حصريا وفقط فى جريدة اليوم السابع الثلاثاء 24 ديسمبر


 

ـ مصر خارج ترتيب الدول العشر الأكثر تأثرا بالإرهاب.. مؤشر الإرهاب العالمى: جهود الجيش المصرى نجحت فى خفض ضحايا التطرف خلال 2018 بنسبة وصلت إلى 90% مقارنة بالعام السابق له
 

ـ الجنيه سيواصل ارتفاعه بحثا عن سعره العادل.. 8 أسباب وراء انخفاض الدولار أمام الجنيه


 

ـ «الداخلية» تداهم مطبعة بكرداسة وتضبط 800 ألف كتاب دينى غير مرخص
 

ـ  تحصيل 1.6 مليار جنيه رسوم وغرامات جمركية خلال شهرين


 

ـ صلاح ومانى أسلحة الريدز لبلوغ النهائى.. ليفربول يفتتح مشواره فى كأس العالم للأندية أمام مونتيرى المكسيكى
 

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السيسي

منتدى شباب العالم

ليفربول

الداخلية

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