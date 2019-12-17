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مصرع 4 أشخاص فى انقلاب "ميكروباص" بالشرقية

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 09:15 م
مصرع 4 أشخاص فى انقلاب "ميكروباص" بالشرقية جثة
الشرقية – فتحية الديب

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لقى 4 أشخاص، مصرعهم، إثر انقلاب سيارة "ميكروباص" يستقلونها بطريق "الصالحية – فاقوس"، بدائرة مركز شرطة فاقوس، بالشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة "ميكروباص" بطريق "الصالحية – فاقوس"، بالقرب من قرية "الحاج عمر" التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص، بينهم كلً من: "فنجري إبراهيم مصيلحي"، معلم بمدرسة "أحمد عبدالجليل" بقرية "منشأة نبهان"، وشقيقه "سامح"، و"أحمد عبدالرحمن السيد طبيلة"، طالب، جميعهم من قرية "الحاج عمر" التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس.

وأصيب كل من "محمد خالد أحمد مظلوم" و"محمد سمير البري"، من قرية "منشأة نبهان" التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى "الصالحية" المركزي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، فيما جرى تشييع جنازة جثامين الضحايا عقب آداء صلاة الجنازة عليهم بمسجد "الودايعة".

 


الشرقية

فاقوس

الصالحية

حادث تصادم

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