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مسؤول: تمويل مشروع أم الهيمان الكويتى للصرف الصحى من خلال البنوك والتوقيع قريبا

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:12 م
مسؤول: تمويل مشروع أم الهيمان الكويتى للصرف الصحى من خلال البنوك والتوقيع قريبا بخيت الرشيدي ،رئيس مجلس إدارة شركة أم الهيمان الكويتية
رويترز

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قال بخيت الرشيدي ،رئيس مجلس إدارة شركة أم الهيمان الكويتية لمعالجة مياه الصرف الصحي اليوم الثلاثاء إن تمويل مشروع محطة معالجة الصرف الصحي سيكون من خلال البنوك.

وأضاف الرشيدى في تصريحات للصحفيين بعد انعقاد الاجتماع التأسيسي للشركة أنه سيتم توقيع عقود التمويل قريبا.

كانت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقعت عقد توسعة محطة أم الهيمان للصرف الصحي مع تحالف إيفا الكويتية ودبليو.تي.إي الألمانية بقيمة 382 مليون دينار.

ويتضمن المشروع إنشاء محطة معالجة مياه صرف صحي جديدة بطاقة استيعابية مبدئية 500 ألف متر مكعب يوميا ومد خطوط للصرف الصحي والمياه المعالجة وخط للطوارئ وإقامة محطة تحويل كهربائية رئيسية.

وستكون محطة معالجة الصرف الصحي قابلة للتوسعة في المستقبل بمقدار 200 ألف متر مكعب يوميا لتصل طاقتها الاستيعابية النهائية إلى 700 ألف متر مكعب في اليوم، بحسب موقع الهيئة على الإنترنت.


بخيت الرشيدي

رئيس مجلس إدارة شركة أم الهيمان الكويتية

الصرف الصحي

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