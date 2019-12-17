مدير "اليونيدو": المنظمة حريصة على توسيع أطر التعاون مع مصر بمختلف القطاعات

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أكد المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لي يونج حرص المنظمة على توسيع أطر التعاون المشترك مع الحكومة المصرية في مختلف القطاعات الصناعية، مشيرا إلى أن المنظمة تنفذ استراتيجية للعمل في مصر ترتكز على تعزيز النمو الصناعي وخلق فرص العمل للقضاء على البطالة وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

وجاء ذلك خلال زيارة يونج الميدانية لمعرض(كريتيف ايجيبت) تفقد خلالها أجندة المعرض والتي تضم منتجات الحرف التراثية والصناعات اليدوية المصرية العريقة لأكثر من 35 تجمعا حرفيا و64 شركة وما يزيد على 100 عارض من مختلف محافظات الجمهورية، كما تفقد مقر (كريتيف هب ايجيبت) حيث تم استعراض الخدمات المقدمة لرواد الأعمال والصناعات الناشئة في مجالات الابتكار والإبداع.

وقال: "إن المنظمة تدعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ كافة المشروعات التنموية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تشجيع وتعزيز التصنيع الشامل".. مشيرا إلى أن المنظمة تعد أحد أهم الشركاء الرئيسيين لمصر في مجال التنمية الصناعية.

وأضاف أن المنظمة تسهم في تنمية القطاعات الاستراتيجية بالاقتصاد المصري وتوفر الخبرات التقنية وبرامج بناء القدرات؛ لتعزيز جهود التنمية المستدامة بالاقتصاد المصري..مشيراً إلى أن المنظمة تنفذ حاليا العديد من مبادرات التعاون في مصر في مجالات التصنيع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والصناعات الخضراء والصناعات الزراعية والمنسوجات ومشروعات تنمية سلاسل القيمة.

وأشار يونج إلى حرص المنظمة على نقل التكنولوجيات الصناعية المتطورة للاقتصاد المصري من خلال تنفيذ برامج بناء القدرات والبرامج التدريبية لمشروعات ريادة الأعمال الخاصة بالمرأة والشباب إلى جانب العمل على تعزيز منظومة الاقتصاد الدائري وتشجيع مشروعات الابتكار والتحديث لخلق قيمة مضافة جديدة للاقتصاد المصري، منوها في هذا الإطار بأن هناك فرصة كبيرة لمنتجات معرض (كرييتف ايجيبت) للنفاد لمختلف الأسواق العالمية خاصة وأنها تعكس الحضارة والثقافة المصرية العريقة والتي تحظى بقبول عالمي كبير.

ومن جانبه أكد أحمد طه مساعد أول وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع مختلف المنظمات الدولية وبصفة خاصة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية؛ للاستفادة من خبرات وإمكانيات المنظمة في تطوير الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن مشروع (كريتيف إيجيبت) يعد أحد المشروعات الكبرى التي تستهدف تطوير قطاع الحرف اليدوية والتراثية، وفتح أسواق جديدة لها بالأسواق العالمية.

وبدوره، قال الدكتور عمرو طة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إن مشروع (كريتيف إيجيبت) يضم منتجات لأكثر من 100 حرفي متميز ملتزم بمعايير الجودة والتسعير، مشيراً إلى أن مساحة المعرض تبلغ 900 متر مربع، منها 300 متر لمشروع (كريتيف هب إيجيبت).

وأضاف المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن مشروع (كريتيف هب إيجيبت) يستهدف تعزيز التواصل بين رواد الأعمال والشركات الناشئة وقطاع الصناعة المصري فضلاً عن نشر الوعي بالأهمية الاستراتيجية للصناعات القائمة على التصميم والإبداع من خلال برامج بناء القدرات الفنية، وإدارة الأعمال، وورش التصميم وتطوير المنتجات بالإضافة إلى توفير معدات وماكينات لتصنيع النماذج الأولية والتشبيك بين رواد الأعمال والقطاع الصناعي المصري.