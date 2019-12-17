مديرة مدرسة ببلبيس تستعين برئيس المدينة لحل أزمتها مع الأهالى

على الفور تفقد اللواء سامي علام رئيس مدينة بلببس بالشرقية، مدرسة آمين متيكس الابتدائية، وأجرى حوار مع التلاميذ حثهم علي ضرورة الحفاظ على النظافة العامة، وطلب منهم توعية أولياء أمورهم بعدم القاء القمامة بالشارع ووضعها بالصناديق المخصصه لذلك.

وقال رئيس المدينة، إنه زار المدرسة تلبية لرغبة المديرة أميمة عامر، بعد تعرضها لأزمة مع أهالى المنطقة، بقيامهم بإلقاء القمامة أمام المدرسة، مما يسبب مشكلة للتلاميذ وهم أبناء المنطقة .

وأوضح مدير المدرسة أن هناك عمل مستمر لرفع أكوام القمامة من المدينة،حيث تم رفع تراكمات القمامه والمخلفات من البؤر التالية " حي السلخانه - محطه المجاري - خلف سور الحمله - شارع أنس ابن مالك امام قهوة بؤرة - وشارع بورسعيد المعرض بجوار بنك مصر " ، بحوالي اكثر من 360 طن قمامة .

يشار أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أصدر تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الإنتهاء من تنفيذ أعمال طلاء واجهات المباني والنوافذ ووضع جدول زمني محدد للإنتهاء منها بعد أن تم تحديد العقارات التي سيتم طلائها بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك بالتنسيق مع الإدارة الهندسية بالديوان العام وتماشياً مع خطة المحافظة نحو تطوير وتجميل الشوارع والميادين ورفع كفاءة ورصف الطرق وأعمال التشجير ودهان البلدورات وإحلال الأعمدة الكهربائية الجديدة محل المتهالكة وإزالة صناديق القمامة من منتصف الطرق والجزر ووضعها على جانبى الطريق ورفع اللافتات واللوحات غير المرخصة من على العمارات والشوارع والميادين .