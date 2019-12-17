محافظ القليوبية يقود جولة مفاجئة بـ7 مدن ويبدى استياءه من نظافة شوارع شبرا

القليوبية - إبراهيم سالم

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة مفاجئة تفقد خلالها 7 مدن من المدن والأحياء التابعة للمحافظة للاطمئنان على نظافة الشوارع ومتابعة منظومة رفع القمامة ومتابعة سير العمل بمجالس المدن، حيث بدأ المحافظ الجولة بمدينة بنها وتفقد قرية كفر الجزار، ووجه بإزالة الموقف العشوائى على مدخل كوبرى كفر الجزار والتزام السائقين بالباكيات المخصصة لهم، كما تفقد عدد من الجراجات المخالفة بطريق ورورة ودملو وأمر بإزالتها فورا.

كما أمر المحافظ، بتشكيل لجنة من المرور والمرافق ومجلس مدينة بنها لحصر المواقف العشوائية وعمل خطة للتعامل معها وإعادة تخطيط وتنظيم المنطقة بالكامل بشكل حضاري، كما أمر المحافظ بعمل حملة على كل المنشآت المبنية على حرم النيل ومراجعة التراخيص الخاصة بها، كما كلف أيضا بإزالة كل الأنشطة المقامة بدون ترخيص أسفل الكبارى بمنطقة ورورة ودملو التابعة لمركز بنها.

والتقى الهجان عددا من المواطنين خلال جولته بمدينة طوخ، حيث استمع إلى مشاكلهم والتى كان على رأسها الاهتمام بمنظومة رفع القمامة وإزالة الإشغالات، حيث أكد المحافظ للمواطنين أن نظافة الشوارع خط أحمر، ولن يتم التهاون مع أى مسئول سيقصر فى هذا الملف بالتحديد، مشيرا إلى ضرورة بذل الجهد والعمل للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة، والعمل دائما على راحة المواطنين وسيتم خلال الفترة المقبلة الاهتمام بقطاع البنية التحتية وإعطائها الأولوية القصوى كمشروعات المياه والصرف الصحى والغاز ورصف الطرق.

كما تفقد المحافظ، خلال الجولة مدينة قليوب، والتى بدأها بتفقد مجلس المدينة وتفقد الإدارات التابعة له للاطمئنان على سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين، حيث أمر المحافظ بحسن التعامل مع المواطنين والتيسير عليهم، كما تفقد المحافظ شوارع المدينة وأمر بإزالة عدد من الأكشاك والمحال المخالفة والتى تعمل بدون ترخيص، وتم تحرير محاضر فورية لأصحابها، كما أمر المحافظ رئيس المدينة بمتابعة منظومة القمامة وتفعيل الجمع السكنى من المنازل وإزالة جميع الإشغالات.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد حى غرب شبرا الخيمة، حيث تفقد شارع أحمد عرابى وأبدى عدم رضائه عن مستوى النظافة وعدم وجود صناديق قمامة، وأعطى الهجان تعليماته لرئيسة الحى بإزالة التراكمات بشكل يومي، ووضع صناديق للقمامة وتحسين مستوى النظافة بالشوارع، مؤكدا أنه سيقوم يوميا بالمرور على مدينة شبرا الخيمة، حتى يتم الانتظام وعودة الشوارع إلى الشكل الحضارى المطلوب، كما تفقد المحافظ منطقة أم بيومى ومنطقة الترعة البولاقية، حيث أمر بسرعة تطهير وتغطية الترعة حتى لايتأذى منها المواطنون، وذلك بالتنسيق مع الرى والصرف، مشيرا إلى أنه تم رصد مبلغ 12 مليون جنيه لتغطية الترعة كمنحة من الحكومة الألمانية وبرنامج GIZ، كما وجه بدفع الأعمال لإدخال جميع المرافق بهذه المنطقة قبل تطويرها من صرف صحى ومياه وغاز وتليفونات وأن يتم التنسيق الكامل فى هذا الشأن.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد حى شرق شبرا الخيمة، حيث لاحظ وجود تراكمات للقمامة بشارع 135 وأمر بإزالة تلك التراكمات فورا، كما وجه بشن حملة لإزالة الجراجات المخالفة ورفع السيارات المتهالكة التى تتسبب فى عرقلة الحركة المرورية.

وفى مدينة الخصوص، قام المحافظ بحملة لإزالة الإشغالات أشرف عليها بنفسه، حيث تمت إزالة العديد من الكافيهات والأكشاك المخالفة التى تتسبب فى إعاقة الحركة المرورية ويشتكى منها المواطنون، كما وجه بعمل محاضر للمخالفين فورا وتعهدهم بعدم إقامة أى إشغالات تعيق السير والحركة والمرورية مرة أخري، كما طالب بالنهوض بمستوى النظافة بشوارع المدينة وإزالة القمامة أولا بأول.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد شوارع مدينة شبين القناطر، حيث قام بعمل حملة لإزالة الإشغالات بالميادين العامة والشوارع الرئيسية، كما التقى المحافظ بالمواطنين ووعدهم بتحسين الخدمات خلال الفترة المقبلة وحل جميع مشاكلهم فى حدود القانون.

وخلال الجولة أعطى المحافظ توجيهات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التواصل مع المواطنين وعقد لقاءات جماهيرية بشكل أسبوعى، لتلبية طلبات الناس وحل مشاكلهم فى إطار القانون، والتواجد بالشارع لحل المشكلات على أرض الواقع بالإضافة إلى متابعة المشروعات التى يجرى تنفيذها بنطاق مدنهم لدفع الأعمال وتذليل أى عقبات تعترض أعمال التنفيذ.