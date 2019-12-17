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محافظ السويس يهنئ الاخوة الأقباض بالسنة الجديدة وعيد الميلاد المجيد

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 03:34 م
محافظ السويس يهنئ الاخوة الأقباض بالسنة الجديدة وعيد الميلاد المجيد اجتماع محافظ السويس
السويس - السيد فلاح

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قدم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة قرب حلول رأس السنة الميلادية الجديدة وعيد الميلاد المجيد، مؤكداً على الوحدة الوطنية القوية التى تربط بين أبناء مصر.

وقرر صقر، رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع القيادات الأمنية والتنفيذية والأحياء وبذل كل الجهود من أجل إسعاد أبناء السويس خلال الاحتفالات.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ السويس لبحث استعداد محافظة السويس لاستقبال الاحتفالات برأس السنة الميلادية الجديدة، وعيد الميلاد المجيد، بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، واللواء طارق عبد العظيم السكرتيرالعام للمحافظة، والأستاذ خالد سعداوى السكرتير العام المساعد، واللواء باسم العطار مساعد مدير الأمن، ورجال الدين الإسلامى والمسيحى، والقيادات التنفيذية ومديرى المديريات ورؤساء الاحياء وأعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة.

وقدم الأب أنطونيوس ميلاد وكيل المطرانية بالسويس الشكر للمحافظ على الاهتمام بعرض الاستعداد والاهتمام الكبير من المجلس التنفيذى لاستقبال أعياد الميلاد.

ومن جانبه أكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، أن هناك اهتمام مستمر ويتم عقد اجتماعات مستمرة مع الأقباط بالسويس.

وأكد اللواء دكتور باسم العطار مساعد مدير الأمن، أن المديرية مستعدة تماماً وتم وضع خطة لتأمين الكنائس خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد بالسويس.

وكلف المحافظ اللواء طارق عبد العظيم التنسيق مع القيادات الأمنية والتنفيذية لمتابعة ومراجعة كافة الاحتياطات والخدمات داخل وخارج الكنائس والتنسيق مع المديريات المعنية للاستعداد الجاد وتكثيف العمل بالأحياء لسرعة نظافة وتجميل المناطق المحيطة والطرق المؤدية للكنائس على مستوى السويس ورفع أى أشغالات حولها.

 

 

 

 


السويس

محافظ السويس

عيد الميلاد المجيد

احتفالات راس السنة

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