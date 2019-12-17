قنصل فرنسا بالإسكندرية يطالب بوقف التعامل بالبلاستيك لحماية البيئة

الإسكندرية أسماء على بدر

طالبت جانينا ايريرا، قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، بوقف التعامل بالبلاستيك فى كافة أنحاء العالم واستبداله بالطرق البديلة خاصة أن العالم يدخل إلى عام 2020 فلابد من تغيير الإستراتيجية الخاصة باستخدام وسائل صديقة للبيئة.

وأضافت خلال حفل استقبال نظمته القنصلية فى أسبوع الثقافى والإبداعى، الذى تنظمه منظمة الهجرة الدولية والقنصلية الفرنسية، وأن هناك دول كثيرة تستقبل مهاجرين فلابد من تنظيمها بقانون دولى على مستوى العالم.

وافتتحت قنصل فرنسا بالإسكندرية ومسئول بعثة المنظمة الدولية للهجرة وعرضت القنصلية فيلم تسجيلى عن المهاجرين وحضر الفيلم مسئولى المنظمة وعدد من الطلاب من الدول الأفريقية .