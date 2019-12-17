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فيديو جراف.. استقالتان و3 انتخابات.. تعرف على رحلة بريطانيا مع "بريكست"

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 04:13 م
فيديو جراف.. استقالتان و3 انتخابات.. تعرف على رحلة بريطانيا مع "بريكست" بريكست
كتبت ــ رباب فتحى

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بعد مرور أكثر من 3 سنوات على تصويت المملكة المتحدة على مغادرة الاتحاد الأوروبي، سادت خلالهما فوضى سياسية شهدت انعقاد 3 انتخابات برلمانية وتغيير رئيسة الوزراء تيريزا ماى، وضعت نتيجة الانتخابات العامة التى أجريت الخميس وفاز فيها بأغلبية حزب بوريس جونسون "المحافظين"، حدا لهذه الفوضى لاسيما مع التأكيد بإتمام الخروج فى 31 يناير 2020، بحسب موقع "ذا ويك" البريطانى.

ونستعرض من خلال الفيديو التالى المحطات التى مرت بها المملكة المتحدة منذ استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".:

 

23 يونيو 2016.. المملكة المتحدة تصوت على مغادرة الاتحاد.

24 يونيو 2016.. ديفيد كاميرون يستقيل من منصبه احتراماً لاختيار البريطانيين لـ"بريكست"

13 يوليو.. تريزا ماى تصبح رئيسة وزراء بريطانيا ورئيس حزب المحافظين

17 يناير 2017.. تيريزا ماى تؤكد فى أول خطاب لها "الخروج يعنى الخروج"

29 مارس.. تيريزا ماى تفعل المادة 50 من معاهدة لشبونة للخروج خلال عامين

8 يونيو.. إجراء أول انتخابات برلمانية مبكرة بعد تفعيل المادة 50

8 ديسمبر.. ميلاد فكرة دعم حدود أيرلندا الشمالية للتأكد من ضمان حقوق مواطنى الاتحاد الأوروبى

25 نوفمبر.. عودة مشكلة حدود أيرلندا الشمالية لأنها تعنى عدم خروج لندن بالكامل

12 إبريل نهاية البداية.. تأجيل موعد النهائى للخروج إلى 31 أكتوبر

24 يونيو.. تيريزا ماى تنسحب وتقول باكية فى آخر خطاب فى داونينج ستريت "شرف لى خدمة بلدى"

24 يوليو.. بدء عهد بوريس جونسون

28 أغسطس.. بوريس جونسون يستأذن الملكة بتعليق البرلمان

4 سبتمبر.. النواب يهزمون جونسون بشأن تعليق البرلمان ويطالبون بانتخابات العامة

2 أكتوبر.. عرض جونسون صفقة "حل وسط معقول" لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

19 أكتوبر.. المواجهة، جونسون يطلب تمديد الخروج إلى 31 يناير 2020

12 ديسمبر.. إجراء ثالث انتخابات برلمانية مبكرة خلال 5 أعوام

13 ديسمبر.. فوز بوريس جونسون بالأغلبية

31 يناير 2020.. موعد جديد نهائى لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي


المملكة المتحدة

الاتحاد الأوروبي

تيريزا ماى

بوريس جونسون

اليوم السابع بلس

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