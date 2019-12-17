سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 06:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فيديو.. العنف يشتد فى نيودلهى احتجاجا على قانون الجنسية الهندية لليوم الخامس

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 05:54 م
فيديو.. العنف يشتد فى نيودلهى احتجاجا على قانون الجنسية الهندية لليوم الخامس احتجاجات بالهند
كتبت – هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 اشتعلت أعمال العنف فى  نيودلهى لليوم الخامس على التوالى، اثر اشتباكات بين آلاف المحتجين ورجال الشرطة فى أحدث أعمال عنف فى إطار الاحتجاجات المستمرة منذ أسبوع على قانون جديد يحرم المسلمين من دول مجاورة من الحصول على الجنسية.
 
 
 

وقالت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودى، إن القانون الجديد سيحمى الأقليات الدينية مثل الهندوس والمسيحيين من الاضطهاد فى بنجلادش وباكستان وأفغانستان المجاورة عن طريق تسهيل حصولهم على الجنسية الهندية، لكن هذا القانون لا ينطبق على المسلمين، ويقول منتقدوه إنه يضعف الأسس العلمانية فى الهند.

 

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع فى نيو سيلامبور بالعاصمة لإبعاد المحتجين الذين احتشدوا عند حواجز وألقوا الحجارة. وقال شاهد من رويترز أن اثنين على الأقل من أفراد الشرطة أصيبوا بجروح.

 

ودخلت المظاهرات المناهضة لتعديلات قانون الجنسية فى الهند يومها الخامس على التوالى مع استمرار الاشتباكات مع قوات الشرطة وعمليات قطع الطرق.

 

 وذكرت قناة "إن دى تى في" الهندية، أنه تم إلغاء رحلات العديد من القطارات بسبب المظاهرات وقطع المتظاهرين للسكك الحديدية، فيما قطعت خدمات الإنترنت فى 6 مقاطعات بولاية "البنغال الغربية" التى تشهد المظاهرات الأعنف ضد التعديلات الجديدة على قانون الهجرة، وشهدت عدة مناطق بها عمليات تخريب ونهب، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

 

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، أنه من المقرر قطع خدمات الإنترنت عن ولايتى أوتر براديش، وآسام، ودلهى حيث تتواصل الاحتجاجات والاشتباكات بين الشرطة والرافضين لهذا القانون.

 

من جهته، حث حاكم ولاية "كيرالا" الهندية، المتظاهرين المناهضين لتعديلات قانون الهجرة على الكف عن جميع أعمال العنف، فيما قال الحاكم عارف محمد خان، وفقا لقناة "دى دى نيوز" الهندية، "إنه لا يحق لأى من المتظاهرين الرافضين للقانون إنفاذ القانون بأيديهم بعيدا عن السلطات".

 

وتأتى تصريحات الحاكم بعد ساعات من تنظيم طلاب وشباب لتظاهرة غير مسبوقة بأنحاء الولاية وأمام مقر مكتبه، وتشهد عدد من الولايات الهندية مظاهرات حاشدة تحول بعضها إلى العنف ضد تعديل أقره البرلمان الأربعاء الماضى يسمح للحكومة بمنح الجنسية لملايين المهاجرين غير النظاميين الوافدين من باكستان وبنجلاديش وأفغانستان شرط ألا يكونوا مسلمين ما أثار غضب السكان من المسلمين وكذلك غير المسلمين المتخوفين من تدفق المهاجرين وانخفاض فرص العمل وتغير الهوية الثقافية.

 

وتنامى الغضب ضد قانون حول الجنسية اعتبر معاديا للإسلام، بعد مقتل 6 متظاهرين فى شمال شرق البلاد وإصابة نحو 200 آخرين بجروح فى نيودلهى وحدها.

 

ويسمح القانون الجديد الذى أقره البرلمان للحكومة الهندية بمنح الجنسية لملايين المهاجرين غير المسلمين من ثلاث دول مجاورة. لكن معارضين قالوا أن القانون جزء من برنامج رئيس الوزراء الهندى القومى الهندوسى ناريندرا مودى، لتهميش المسلمين فى الهند البالغ عددهم نحو 200 مليون نسمة.

 

ونفى مودى، اليوم، ذلك، وكتب فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن القانون الجديد "لا يؤثر على أى مواطن هندى من أى ديانة"، متهما "مجموعات مصالح راسخة" بإذكاء الاضطرابات "المحزنة للغاية".

 

وقال الرئيس السابق لحزب المؤتمر المعارض راهول جاندى، اليوم، على "تويتر"، أن القانون وإجراء تسجيل المواطنين على نطاق واسع الذى يُنظر إليه أيضا على أنه معاد للمسلمين، هما "أسلحة لاستقطاب جماعى أطلقها الفاشيون"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

 

احتجاجا على قانون الجنسية الهندية الجديد القائم على الدين انتشر إلى الطلاب الجامعيين يوم الاثنين كما قال النقاد أن الحكومة القومية الهندوسية تدفع أجنده حزبيه فى صراع مع تأسيس البلاد كجمهوريه علمانية.

 


الهند

مظاهرات الهند

قانون الجنسية الهندية

نيودلهى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس وزراء باكستان: ملايين المسلمين قد يفرون من الهند

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:32 م

صورة متهم فى مصر تشعل الغضب بالهند.. اعرف القصة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 11:35 ص

مقتل جندى هندى فى إطلاق نار باكستانى بإقليم "كشمير"

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 09:00 ص

باكستان تعلن عن مقتل أحد مواطنيها بنيران هندية عبر الحدود

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 06:33 م

الهند تعلن خطف 20 من أفراد طاقم ناقلة نفط قبالة غرب أفريقيا

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 05:17 م

الهند: استمرار التظاهرات المناهضة لقانون الهجرة لليوم الرابع على التوالى

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 11:20 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات الضباط بمديرية أمن الجيزة

بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات الضباط بمديرية أمن الجيزة

الرئيس السيسى: "إذا تحركت الجماهير مفيش حد يقدر يوقفها مهما كانت قوته"

الرئيس السيسى: "إذا تحركت الجماهير مفيش حد يقدر يوقفها مهما كانت قوته"

إنفوجراف..6 جامعات مصرية ضمن تصنيف الجامعات الخضراء الصديقة للبيئة لعام 2019

إنفوجراف..6 جامعات مصرية ضمن تصنيف الجامعات الخضراء الصديقة للبيئة لعام 2019

الرئيس السيسى: اللطف الإلهى هيأ الأسباب لمنع سقوط مصر

الرئيس السيسى: اللطف الإلهى هيأ الأسباب لمنع سقوط مصر

الرئيس السيسى: "أنا مسالم جدا..ولكن عندما يفرض عليا القتال هكون مقاتل شرس"

الرئيس السيسى: "أنا مسالم جدا..ولكن عندما يفرض عليا القتال هكون مقاتل شرس"

شوبير يعلن غياب رمضان صبحى عن الأهلى من 4 إلى 6 أسابيع

شوبير يعلن غياب رمضان صبحى عن الأهلى من 4 إلى 6 أسابيع

السيسى: لن يستطيع أحد محو الهوية الكردية..والشعب الكردى عانى على مدار 60 عاما

السيسى: لن يستطيع أحد محو الهوية الكردية..والشعب الكردى عانى على مدار 60 عاما

فيديو جراف.. استقالتان و3 انتخابات.. تعرف على رحلة بريطانيا مع "بريكست"

فيديو جراف.. استقالتان و3 انتخابات.. تعرف على رحلة بريطانيا مع "بريكست"

الرئيس السيسى يداعب نائب محافظ المنوفية: "خلى بالك أنت بقيت فى الحكومة"

الرئيس السيسى يداعب نائب محافظ المنوفية: "خلى بالك أنت بقيت فى الحكومة"

لماذا انخفض الدولار أمام الجنيه؟.. 7 أسباب أهمها اختفاء ظاهرة الاكتناز ونهاية السوق السوداء وتحويلات المصريين بالخارج.. الجنيه سيواصل ارتفاعه بحثا عن سعره العادل.. وحائزو العملة يعززون مكاسبه بموجات بيعية عنيفة

لماذا انخفض الدولار أمام الجنيه؟.. 7 أسباب أهمها اختفاء ظاهرة الاكتناز ونهاية السوق السوداء وتحويلات المصريين بالخارج.. الجنيه سيواصل ارتفاعه بحثا عن سعره العادل.. وحائزو العملة يعززون مكاسبه بموجات بيعية عنيفة

أهم تصريحات الرئيس فى منتدى شباب العالم.. السيسي لم يترك ملفًا داخليًا أو قضية خارجية إلا وتطرق إليها.. تحدث عن التحديات أمام تقدم مصر وكيفية حلها.. والقضية الليبية على رأس الملفات الخارجية خلال المنتدى

أهم تصريحات الرئيس فى منتدى شباب العالم.. السيسي لم يترك ملفًا داخليًا أو قضية خارجية إلا وتطرق إليها.. تحدث عن التحديات أمام تقدم مصر وكيفية حلها.. والقضية الليبية على رأس الملفات الخارجية خلال المنتدى

دار الإفتاء: الحجاب فريضة وتركه حرام شرعًا ..فيديو

دار الإفتاء: الحجاب فريضة وتركه حرام شرعًا ..فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة