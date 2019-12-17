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فيتش: توترات التجارة الأمريكية الصينية هدأت لكن لم تُحل

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 01:31 م
فيتش: توترات التجارة الأمريكية الصينية هدأت لكن لم تُحل الصين
رويترز

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قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الثلاثاء إن اتفاق "المرحلة واحد" التجاري بين الولايات المتحدة والصين هدّأ توترات التجارة لكن خطر التصعيد مجددا قائم.

وقالت فيتش إن التوترات بين واشنطن وبكين، وبخاصة في مجالات مثل التكنولوجيا، ستشكل عقبة كبيرة أمام التسوية بشكل كامل للحرب التجارية.

وقالت وكالة التصنيف إنها الآن تتوقع أن ينمو اقتصاد الصين بما يقرب من 6% في 2020، مقارنة مع توقعها السابق عند 5.7%، وذلك بعد اتفاق التجارة الأولي.

كان نمو الصين الاقتصادي قد تراجع إلى أدنى مستوى فيما يقرب من 30 عاما عند 6% في الربع الثالث، إذ أثرت الحرب التجارية الضارية سلبا على إنتاج المصانع.

وهدّأت الولايات المتحدة والصين الأسبوع الماضي حدة خلافهما التجاري بالإعلان عن اتفاق تجارة أولي خفض بعض الرسوم الجمركية الأمريكية على بضائع صينية في مقابل مشتريات صينية لمنتجات زراعية أمريكية وسلع أخرى.


الرسوم الجمركية الأمريكية

الحرب التجارية

رويترز

الولايات المتحدة والصين

التجارة الأمريكية الصينية

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