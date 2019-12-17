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فريق هندسة القاهرة يفوز بجائزتين فى المؤتمر الدولى اليابانى الإفريقى

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 10:52 ص
فريق هندسة القاهرة يفوز بجائزتين فى المؤتمر الدولى اليابانى الإفريقى أحد أعضاء فريق هندسة القاهرة
كتب محمد صبحى

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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن فوز فريق من طلاب السنة النهائية بكلية الهندسة بجائزتى أفضل مشروع تخرج فى مسار "تطبيقات انترنت الأشياء"، وأفضل مشروع تخرج فى جميع المسارات، وذلك فى المؤتمر الدولى اليابانى الإفريقى حول "الإلكترونيات والاتصالات والحاسبات (JAC-ECC)، الذى أقيم فى الإسكندرية يومى 15 و 16 ديسمبر الجارى.

 

وأشاد الدكتور الخشت، فى بيان اليوم، بمشروع فريق كلية الهندسة "طمنى TAMMENY"، والذى يهدف إلى التحكم الذكى فى سيارات الإسعاف القائم على إنترنت الأشياء، وهنأهم على فوزهم بالجائزتين، مؤكدًا قدرة طلاب الجامعة على خوض المنافسات المحلية والدولية المتعلقة بالابتكار، وأن الجامعة تشجع طلابها على تلك المشاركات وتدعمهم ماديًا ومعنويًا، وتحرص على إتاحة الفرصة أمامهم للإبداع والابتكار.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة، أن فريق الكلية مكون من 7 طلاب من برنامج هندسة الاتصالات والحاسبات بنظام الساعات المعتمدة مسار الاتصالات (CCE-E)، تحت إشراف الدكتور أحمد خطاب الأستاذ المساعد بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية، وهم: محمد نور عشماوى، ومحمد وائل حمدى، وأحمد محمد خيرى، وأنس الشاذلى، وكريم الرشيدى، ومحمد صلاح، وزياد منصور.

 


جامعة القاهرة

محمد الخست

هندسة القاهرة

المؤتمر الدولى اليابانى

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