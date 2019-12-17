عمال مضربون بشركة الكهرباء بفرنسا يقطعون التيار عن ألاف المنازل

رويترز

قالت شركة(أر.تي.إيه) المسؤولة عن تشغيل شبكة الكهرباء بفرنسا مساء اليوم الثلاثاء، إن بعض موظفيها تعمدوا قطع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل في كل أنحاء فرنسا في إطار احتجاجات عامة على خطة الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام المعاشات.

وقالت الشركة إنها ستتخذ إجراءات تأديبية بعد قطع الكهرباء عن منطقة جرندة ومدن نانت وليون وأورليان.

وأضافت أن "الشركة تدين بشدة أعمال التخريب التي جرت في شبكة الكهرباء مما أدى إلى انقطاع الكهرباء".

وعندما سألت وسائل الإعلام الفرنسية فيليب مارتينيز رئيس الاتحاد العام لعمال فرنسا في وقت سابق عن انقطاع الكهرباء قال إن أعضاء اتحاده لم يتعمدوا قطع الكهرباء عن المنازل ولكنهم ربما يستهدفون أحيانا المباني العامة والشركات الكبيرة.