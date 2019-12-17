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عاطلان يكشفان أسلوب سرقة 4 سيارات من شوارع الجيزة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 06:00 ص
عاطلان يكشفان أسلوب سرقة 4 سيارات من شوارع الجيزة سرقة سيارة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت اعترافات المتهمين بسرقة 4 سيارات بالجيزة، عن أسلوبهما المستخدم في السرقة، فذكرا أنهما يحطمان زجاج السيارة المستهدفة، ثم يوصلان الأسلاك لتشغيل السيارة سرقتها.

وأضاف المتهمان أنهما يستهدفان السيارات الملاكى المركونة بالشوارع، خاصة بالمناطق الهادئة، وعقب سرقتها يبيعان السيارة لأحد عملائهما كشفا عن هويته.

وأرشد المتهمان عن السيارات الأربعة المسروقة، وتم ضبطهما، وباستدعاء أصحابها تعرفوا عليها ووجهوا اتهاما للمتهمين بالسرقة.

واستنادا لاعترافات المتهمين، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

وردت معلومات لضباط قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد بتورط عاطلين في سرقة عدد من السيارات بشوارع الجيزة.

وبإعداد كمين للمتهمين تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة 4 سيارات، أرشدا عنها، بالهرم وامبابة، والعمرانية، ومدينة 6 أكتوبر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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أمن الجيزة

تشكيل عصابي

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