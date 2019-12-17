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صور.. رئيس شركة صرف القاهرة: استمرار حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أمطار

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 01:22 م
صور.. رئيس شركة صرف القاهرة: استمرار حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أمطار سيارات شركة صرف القاهرة خلال شفط مياه الأمطار فور سقوطها
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس عادل حسن، رئيس شركة صرف صحى القاهرة، استمرار حالة الطوارئ بالشركة، طوال فترة التقلبات الجوية، تحسبا لسقوط أمطار على شوارع العاصمة، لافتا إلى أنه تم توزيع المعدات والشفاطات بمختلف شوارع القاهرة، منذ إعلان هيئة الأرصاد بسقوط أمطار، لافتا إلى أن هناك تنسيق مستمر بين الشركة وهيئة الأرصاد للتعرف أول بأول على الطقس ومواعد سقوط الأمطار للدفع بسيارات الشفط.

وأضاف حسن، أنه لن يحدث أى تجمعات للمياه خلال سقوط الامطار أول أمس، ومعدات الشركة تعاملت على الفور مع كميات المياه التى سقطت، لافتا إلى أن كافة القيادات بالشركة متواجدة بمختلف الشوارع، فضلا عن أن هناك غرفة عمليات على مدار الساعة لتلقى أى شكاوى وحلها ومتابعتها فى أى وقت.

وأوضح رئيس شركة صرف صحى القاهرة، أن هناك تنسيقا بين الشركة وغرف طوارئ المحافظة والمرور، وذلك لسرعة توجيه المعدات فى أى مكان يتم رصد تجمعات مياه به، مشيرا إلى أن الخط الساخن 175 يعمل على مدار الساعة لتلقى أى شكاوى خاصة بتجمعات مياه أو خلافة.

وكانت شوارع العاصمة قد شهدت سقوط أمطار خفيفة، أول أمس الأحد، ولم تحدث أى تجمعات فى المياه فى الأنفاق ومداخل ومطالع الكبارى.

 

 

رئيس شركة الصرف
رئيس شركة الصرف

سيارات شركة صرف القاهرة خلال شفط مياه الأمطار فور سقوطها
سيارات شركة صرف القاهرة خلال شفط مياه الأمطار فور سقوطها

عمال شركه صرف صحى القاهره خلال أعمال التطهير
عمال شركه صرف صحى القاهره خلال أعمال التطهير

معدات وسيارات شركه صرف صحى القاهره تعمل على مدار الساعة فى الشوارع
معدات وسيارات شركه صرف صحى القاهره تعمل على مدار الساعة فى الشوارع
 
 

الامطار

سقوط امطار

هيئه الارصاد الجويه

شركه صرف صحى القاهره

محافظاه القاهره

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