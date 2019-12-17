صور.. ذوى الاحتياجات الخاصة بالقليوبية يطالبون بإنشاء كلية خاصة بهم

القليوبية إبراهيم سالم

شهد قصر ثقافة بنها بالقليوبية المؤتمر الثاني للتمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة تحت عنوان "دور مؤسسات المجتمع المدني في تمكين ذوي الإعاقة رؤية مصر 2030"، بحضور اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية، نائبا عن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور علي عبد النبي حنفي الأستاذ بجامعة بنها، واجلال عامر مدير الثقافة بالقليوبية، وعدد من أصحاب النجاحات من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتم ترجمة المؤتمر إلي لغة الاشارة وقدم المؤتمر الشاعر سليمان الزهيري.

من جانبه أشار عبد الناصر معوض رئيس مجلس إدارة نادي السلام الرياضي للمعاقين ببنها، وأمين المؤتمر، إلى أنه لأول مرة في تاريخ مصر أن يكون هناك مادة في الدستور تعطي الحق لذوي الاحتياجات الخاصة وجعل عام للمعاقين مما غير النظرة الي المعاقين الذين يصل عددهم إلي 11 مليون شخص من ذوي الإعاقة.

وأضاف "معوض"، أن تأثير ذوى الاحتياجات الخاصة كبير في المجتمع، مشيرا إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة يجب عليهم أن يعرفوا حقوقهم وأنهم مثل الأسوياء منهم الطبيب والمهندس والخبير ويؤمنوا بحقهم في كل شيء فتلك الفئات تنحت في الصخر، موضحا أن هناك أبطال من ذوي الاحتياجات الخاصة لا يقلون عن نجم الكرة محمد صلاح وحاصلون علي بطولات إفريقية ودولية بالرغم من قلة الامكانات في الوقت الذي فشلت فيه فرق تم توفير لها الامكانيات وكل المتطلبات في الحصول عليها.

وأشارت إيمان معوض سكرتير المؤتمر، مدرسة لغة عربية بمدرسة النور للمكفوفين وباحثة بكلية التربية بجامعة بنها، إلى أنه لابد من دمج ذوي الإعاقة ومعاملتهم كمواطنين أسوياء، فهي كفتاة حرمت من نعمة البصر وتبحث علميا وجدت عدة معوقات منها قلة الامكانيات التي تساعد ذوي الإعاقة علي البحث العلمي مطالبة المسؤولين بتوفير وسائل البحث العلمي الكتب الصوتية والبارزة التي تساعد علي الدراسة والبحث العلمي وانشاء كلية متخصصة لذوي الإعاقة.

وأشار عبد الرحمن عرام أول طالب دمج بجامعة بنها وأمين عام المؤتمر، من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى أنه تعرض للتنمر في مراحل حياته الأولي، مطالبا تدريس مادة الأخلاق في المدارس والجامعات وتعليم العطاء توقيع عقوبة علي أي معلم يسيئ لأصحاب القدرات الخاصة.

وقال الدكتور علي عبد النبي حنفي رئيس المؤتمر، إن المؤتمر هو استكمال لما تفعله القيادة السياسية من الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وهو ظاهرة حسنة أصبحت موجودة في كافة الوزارات وطموحات ذوي الاحتياجات الخاصة كثيرة وهناك فجوة بين التشريعات وما تفعله القيادة السياسية وأرض الواقع، فإن هناك فئات من ذوي الاحتياجات الخاصة لم يندمجوا بعد في المجتمع وهو ما يتطلب علي الجميع تعديل ثقافة الشارع المصري للنظر لتلك الفئات وافتتاح المراكز والمؤسسات الخدمية لهم ودعم القطاع الخاص لمؤسساتهم الغير هادفة للربح.

وفى سياق آخر، نظمت إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، تحت رعاية طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وبرئاسة أشرف محمود، "يوم الموهوبين والمخترعين"، وذلك بمدرسة المصريين التابعة لإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية، بحضور قسم الموهوبين بإدارة غرب شبرا.

وتضمنت فاعليات "يوم الموهوبين والمخترعين"، عروض للموهوبين في الإلقاء الشعرى والحاسب الآلي والمكتبات والمواهب الرياضية والرسم والمشروعات التقنية والغناء.

ووجه أشرف محمود مدير إدارة الموهوبين بتعليم القليوبية، الشكر لإدارة المدرسة على المجهود، مشيرا إلى أنه جري اختيار العديد من الموهوبين لتكريمهم فى المديرية من وكيل الوزارة وإدارة الموهوبين.



تعليم القليوبية تنظم يوم الموهوبين والمخترعين بإدارة غرب شبرا الخيمة