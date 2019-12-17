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شاهد تاريخ النقل بمصر من القطارات البخارية للطائرات فى متحف السكة الحديد

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 07:00 ص
شاهد تاريخ النقل بمصر من القطارات البخارية للطائرات فى متحف السكة الحديد متحف السكة الحديد
كتب رضا حبيشى ـ تصوير حسن محمد

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زار "اليوم السابع" متحف السكة الحديد الكائن فى رمسيس، مع اقتراب مرور 4 سنوات على افتتاحه عام 2016 عقب تطويره ضمن مشروع محطة مصر، حيث يعرض ويرصد المتحف تاريخ كافة وسائل النقل فى مصر من الدواب حتى وسائل التنقل منذ صناعتها فى شكلها البدائى سواء سكة حديد أو طيران.

وقال محمد خليل نائب مدير المتحف، إن متحف السكة الحديد يستقبل زيارات ورحلات مدرسية طوال العام الدراسى، حيث يتعرف زوار المتحف على ثقافة النقل فى مصر والعالم، لافتا إلى أن المتحف بدأ إنشاؤه عام 1932 وأفتتح فى يناير 1833 ويحكى تاريخ كافة وسائل النقل على مر العصور، وليس فقط منذ إنشاء السكة الحديد عام 1851 .

وأضافت دينا صلاح مرشدة بالمتحف، أن المتحف يعرض تاريخ السكة الحديد منذ إنشائها ويحوى نماذج للقطارات البخارية وأدوات السكة الحديد وكافة الوثائق والمستندات الخاصة بالسكة الحديد ابتداء من عقد إنشاء أول خط سكة حديد بين القاهرة والإسكندرية والموقع بين عباس باشا حاكم مصر وروبرت استيفنس ابن مخترع القاطرة البخارية عام 1851 مرورا بكافة الوثائق الأخرى الخاصة بالسكة الحديد ومراحل تطورها.

وأوضحت دينا صلاح، أن المتحف يضم ثانى أكبر قاطرة بخارية فى مصر والقطار الملكى ويعرض نماذج للقطارات على مدار مراحل تطورها والإشارات منذ أن كانت يدوية، كما يحوى بانوراما لخط سكة حديد كامل، ويسرد مراحل تطور طباعة التذكرة وكيفية طباعتها والأدوات المستخدمة فى طباعتها،  كما يعرض المتحف فى جناح مستقل وسائل النقل الأخرى من الطائرات على مراحل تطورها إلى الدواب والمراكب الشراعية، ويعرض المتحف نماذج صور للدواب التى كانت تستخدم قبل إنشاء السكة الحديد.

الرئيس السادات فى عربه القطار
الرئيس السادات فى عربه القطار

 

الماكينه القديمه لطبع التذاكر
الماكينه القديمه لطبع التذاكر

 

تمثال لوجه الملك فؤاد
تمثال لوجه الملك فؤاد

 

جرار القطار الملكي
جرار القطار الملكي

 

عربه القطار الملكي
عربه القطار الملكي

 

عربه حصان للقدامء المصريين
عربه حصان للقدامء المصريين

 

عربه قطار ليفربول مانشيستر ليفربول من الخلف
عربه قطار ليفربول مانشيستر ليفربول من الخلف

 

لوحه شرف اففتاح المتحف
لوحه شرف اففتاح المتحف

 

ماكينه طبع التذاكر
ماكينه طبع التذاكر

 

متحف السكه الحديد (1)
متحف السكه الحديد (1)

 

متحف السكه الحديد (2)
متحف السكه الحديد (2)

 

متحف السكه الحديد (3)
متحف السكه الحديد (3)

 

متحف السكه الحديد (4)
متحف السكه الحديد (4)

 

متحف السكه الحديد (5)
متحف السكه الحديد (5)

 

متحف السكه الحديد (6)
متحف السكه الحديد (6)

 

متحف السكه الحديد (7)
متحف السكه الحديد (7)

 

نموذج كوبري امبابه
نموذج كوبري امبابه

 

نموذج كوبري نجع حمادي
نموذج كوبري نجع حمادي

 

نموذج لعربه قطار ليفربول مانشيستر
نموذج لعربه قطار ليفربول مانشيستر

 

نموذج ماكينه طبع تذاكر السفر
نموذج ماكينه طبع تذاكر السفر

 

نوذج لمركب النقل لقدماء المصريين
نوذج لمركب النقل لقدماء المصريين

 


متحف السكة الحديد

السكة الحديد

متحف محطة مصر

تاريخ السكة الحديد

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