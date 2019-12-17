شاهد.. أول أتوبيس يعمل بالكهرباء يجوب شوارع العاصمة.. مكيف ويخلص القاهرة من التلوث

احتفلت محافظة القاهرة بالتشغيل التجريبي لأول اتوبيس يعمل بالكهرباء بالقاهرة الكبرى استكمالا لخطة المحافظة فى دعم منظومة النقل العام وتحديث أسطول الهيئة، وكذلك استلام وتشغيل الدفعة الثانية من الاتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي وعددها 20 أتوبيسا بتكلفة قدرها 73 مليون جنيه من إجمالي 121 أتوبيسا تعاقدت عليها هيئة النقل العام.

وقال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن الاتوبيس الكهربائي تبلغ تكلفته 4 ملايين جنيه ومجهز لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وسيتم تشغيله تجريبيا لمدة ثلاثة أشهر من ميدان التحرير حتى الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس لبيان مدى ملائمة عمله لظروف التشغيل بالقاهرة والمسافة التي يستطيع تغطيتها قبل تعميمه، مشيرًا إلى أن المحافظة حرصت على أن تكون تعاقداتها الجديدة على أوتوبيسات صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء، وذلك تماشياً مع نهج الدولة فى ترشيد استخدام الوقود والحفاظ على البيئة.

وأضاف أن الهيئة سبق وأن حصلت على 10 أتوبيسات من نفس العقد منتصف العام الجاري أضيف إليها اليوم 20 أتوبيس ليصبح إجمالي ما تم تسلمه حتى الآن 30 أتوبيسا من 121 أتوبيسا تم التعاقد عليها، ومن المنتظر استلام دفعة جديدة خلال الثلاثة أشهر القادمة، مشيراً إلى أن أجهزة المحافظة مستمرة في أعمال تطوير أسطول هيئة النقل العام ورفع كفاءته بإضافة خطوط جديدة أو بتكثيف عدد الأتوبيسات على الخطوط الحالية لتقليل زمن الرحلات مما يساهم في تشجيع المواطنين علي ترك سياراتهم الخاصة وارتياد وسائل النقل العام، وبما يحقق بيئة صحية نظيفة.

وأكد المحافظ على رئيس الشركة المصنعة ورئيس هيئة النقل العام بأن الدفعات الباقية المتعاقد عليها يجب أن تكون مكيفة وتراعي متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية انه تم توقيع بروتوكول بين وزارة الانتاج الحربي وشركة فوتن الصينية لتصنيع الاتوبيس بالكامل بمصر، مشيرا إلى أن الدفعة الجديدة من الاتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي تأتى فى إطار خطة المحافظة والحكومة فى دعم منظومة النقل العام وتحديث أسطول الهيئة من أجل القضاء على ظاهرة الإزدحام مما يساهم فى تخفيف الضغط المرورى بشوارع العاصمة و توفير أفضل خدمة لراحة مواطنى القاهرة الكبرى وخاصة فئة محدودى الدخل بحيث يشعر بالمردود الايجابى لهذا التحديث خلال تنقله وممارسة انشطته اليومية.

وذكر اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام، أن الاتوبيس الكهرباء يسع لحوالي 70 راكب جلوساً ووقوفاً ، وسيتم شحنه بجراج الهيئة ليلاً لمدة ساعتين وهي المدة الكافية للسير لمسافة 200 كم ، مشيرا إلى أن الاتوبيس مكيف ويوجد به جهاز كمبيوتر لتسجيل كل أحداث رحلة السير وكاميرات لتمكين السائق من متابعة حركة الركاب داخل الاتوبيس.

وأضاف رئيس الهيئة أن الأتوبيس الذي يعمل بالغاز الطبيعي تبلغ تكلفته 3 مليون و650 ألف جنيه مشيرا إلى أن الاتوبيسات الجديدة التي ستدخل الخدمة ستخصص لخدمة خطين بمعدل 10 أتوبيسات لكل خط ، الخط الأول (1121) والذي يبدأ مساره من عبد المنعم رياض مروراً بميدان رمسيس والعباسية حتى ميدان الحجاز بمصر الجديدة، أما الخط الثاني (1160) فسيربط بين محافظات القاهرة الكبرى بداية من شبرا الخيمة مروراً بمعهد ناصر والكيت كات وبولاق الدكرور وجامعة القاهرة حتى ميدان الجيزة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه سيتم تموين تلك الأتوبيسات من خلال محطات تموين الغاز الطبيعي الموجودة بجراجات الهيئة وعددها 5 محطات بالمطرية والبساتين والحي العاشر والقطامية وشارع بورسعيد وجاري التوسع في عمل محطات جديدة لتغطية جميع أنحاء العاصمة.