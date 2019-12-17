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سقوط جزء من عقار قديم فى حى الجمرك بالإسكندرية

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 11:41 م
سقوط جزء من عقار قديم فى حى الجمرك بالإسكندرية انهيار جزئى لعقار - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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تلقى حى الجمرك بالإسكندرية  بلاغًا من غرفة عمليات الحى يفيد بسقوط جزء من عقار قديم، دون خسائر في الأرواح، ووجهت نجوى أمين، رئيس الحى الجمرك، إدارة المشروعات ومهندس المنطقة بالتوجه للعقار لإجراء المعاينات.

وأشار بيان صادر اليوم من الحى إلى أنه بالمعاينة تبين أن العقار قديم وخالى من السكان، وصادر له قرار هدم وسقط جزء منه ولا يوجد خسائر فى الأرواح، وتم التعامل مع الأجزاء المعلقة وتأمين المكان عن طريق مقاول الحي، كما تم اتخاذ باقى الإجراءات القانونية.

من جهه أخرى، واصل حي الجمرك بقيادة نجوى أمين، رئيس الحي، تقريرًا عن إزالة الأدوار المخالفة بالعقار رقم 38 بشارع مسجد تربانة، والعقار رقم 62 بشارع الشهيد مصطفي حافظ بمنطقة المنشية، حيث قامت رئيس  الحى بالتوجه للعقارات بمصاحبة المهندسة وفاء زايد سكرتير عام الحي ولجنة الإزالة بالحي وإدارة المشروعات وبتواجد قوة أمنية من مديرية الأمن وقسم المنشية ووحدة شرطة المرافق بالحى، وتم استكمال إزالة الأعمدة الخرسانية والمسطح والحوائط الداخلية والخارجية، وفقا للقرار 228 لسنة 2019، وتم إزالة الأدوار المخالفة (التاسع والثامن والسابع والسادس والخامس) وجارى إزالة الدور الرابع.

 


الاسكندرية

سقوط عقار

حى الجمرك

عقارات قديمة

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