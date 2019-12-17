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زوج فى دعوى بطلان خلعه: تحايلت على القانون لتستولى على ورشتى وسيارتين تاكسى

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 03:00 ص
زوج فى دعوى بطلان خلعه: تحايلت على القانون لتستولى على ورشتى وسيارتين تاكسى محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

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أقام زوج، دعوي بطلان على حكم تطليقه خلعا، أمام محكمة الاستئناف، ادعى فيها تحايل زوجته عبر إعلامه على محل سكنه القديم، وعدم علمه بإقامة الدعوى وتغيبه عن جلسات التسوية، وذلك بعد أن أستولت على ورشته وسيارتين تاكسى مملوكتين له.

بداية القضية كانت بإقامة الزوجة" ع.ص.ك"، دعوى خلع ضد زوجها"ا.ن.ف"، وادعائها استحالة العشرة بينهما وخشيتها أن لا تقيم حدود الله، وطالبت بحقها فى المنقولات الزوجية، ومنزل الحضانة.

وأكدت الزوجة خلال جلسات تسوية النزاع تضررها ورغبتها فى إفتداء نفسها، وعرضها رد مقدم الصداق لزوجها، متهمة زوجها بالتعسف فى استخدام حقوقه وهجرها، وتعريض حياتها للخطر، وإجبارها على إسقاط حقوقها الشرعية والمالية.

ومن جانبه قدم الزوج التماسا على حكم الخلع الصادر من محكمة أسرة أكتوبر، لصالح زوجته، وأدعى فيه بطلان إجراءات التقاضى والغش والتدليس على يد زوجته وتحايلها لسرقة حقوقه، وممتلكاته المتمثلة فى ورشة وسيارتين تاكسي، بعد استغلالها توكيل البيع والشراء الذى أجبرته على تحريره لها حتى لا تلجأ لطلب الطلاق، مشيرا إلى أنه محروم من رؤية طفلتيه، ومن دخول منزله.

وبرر الزوج دعواه بأن الأصل فى تشريع قانون التطليق خلعاً هو القاعدة الشرعية أنه لا ضرر ولا ضرار،  وفق قانون 1 لسنه 2000، ويجوز استئناف الحكم الصادر بالخلع إلا فى حالة واحدة وهى أن يكون هناك بطلان فى الإجراءات، وهو ما حدث فى حالته بسبب عدم إعلامه، وثبوت الغش والتدليس من جهة المدعية فى دعوى الخلع .


محكمة الاسرة

دعوى خلع

خلافات زوجية

توكيلات بالبيع

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