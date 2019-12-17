رغم مشاركة صوفيا.."جريندايزر" يظهر فى منتدى شباب العالم جريندايزر يجذب الأنظار

شرم الشيخ هبة السيد

عرضت إحدى غرف الساحة المخصصة للترفيه والرسم والتصوير والإبداع، هياكل ومجسمات لبقايا أشهر إنسان آلى خارق لأجيال الثمانينات والتسعينات ومنها "جريندايزر" و"اوبتيموس برايم" إلي جانب سوبر مان وجذبت العديد من الزوار.

على الرغم من مشاركة الروبوت العالمى صوفيا بمنتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة وجذب انتباه الزوار الذين يقفون طوابير طويلة أملا فى الحصول على صورة تذكارية معها، إلا إن عرض هياكل لبقايا أشهر إنسان آلى كارتونى جذبت الزوار أيضا بساحة freedom الخاصة بالترفيه خلال فعاليات المنتدى ألذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويعد المنتدى حدث سنوى يعقد فى مصر بهدف الجمع بين الشباب من جميع أنحاء العالم، وعقد لأول مرة فى 2017 شارك به أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة.

وفى عام دورة 2018 وصل عدد المشاركين إلى 5000 من 169 دولة وأصبح المنتدى حدثًا سنويًا بعد توصية بذلك عند انعقاده لأول مرة منذ ثلاث سنوات.