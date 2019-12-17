رئيس وزراء العراق المستقيل: مستعدون لمساعدة الحكومة الجديدة وتسليمها المهام

كتب: أحمد جمعة

رجح رئيس الوزراء العراقى المستقيل عادل عبد المهدى، ترشيح رئيسا للحكومة الجديدة خلال الساعات أو الايام القليلة المقبلة، مبديا استعداده للتعاون ومساعدة هذه الحكومة، مشيرا إلى أن الموازنة العامة للعام المقبل جاهزة للتسليم.

وقال عبد المهدى خلال كلمة فى جلسة مجلس الوزراء مساء اليوم الثلاثاء، إن هذه الحكومة ستستمر لحين تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وتسليمها المهام، مشددا أنه لا يمكن تصور وجود فراغ إدارى أو سياسى أو أمنى أو حكومى.

ولفت إلى أن الشىء الملفت أن هناك سياقات لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة وتمكينها خلال 30 يوما لاختيار مجلس الوزراء، مشيرا الى أن التشاور مستمر مع رئيس جمهورية العراق بهذا الشأن.



وأشار عبد المهدى إلى أن رسالة مجلس النواب العراقى إلى رئيس الجمهورية يفتح الطريق الصحيح لاختيار رئيس الوزراء العراقى، مرجحا أن يكون الاختيار خلال الأيام أو الساعات المقبلة.



واعتبر عبد المهدى، خطاب مجلس النواب العراقى إلى رئيس الجمهورية قد حدد الكتلة الأكبر التى اختارت رئيس الوزراء العراقى فى عام 2018 والتى على أساسها تشكلت هذه الحكومة .

أكد عبد المهدى أن المهمة أصبحت أسهل وأوضح مع وجود هذه الأسس، لافتا إلى أن هذا أمر مفرح بأن العراق يمتلك أدوات وسياقات قانونية أصولية ودستورية .



يذكر أن عبد المهدى قدم في 30 نوفمبر الماضى، استقالته رسميا إلى البرلمان، مشيرا إلى أن حكومته ستبقى حكومة تصريف أعمال بما فى ذلك رئيس الوزراء والوزراء لحين تشكيل الحكومة الجديدة.