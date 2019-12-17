حملة لإزالة الكافيهات المخالفة فى بنها.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

كلف اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم، اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمرور على المحلات والكافيهات، وإزالة المخالف منها، وقام السكرتير العام المساعد، بالفعل، بالمرور على هذه المحلات بمدينة بنها يرافقه حمدى سلامة رئيس مجلس المدينة، وعلى إمام نائب رئيس المدينة وعدد من القيادات التنفيذية.

تبين خلال المرور وجود كافيه مخالف لإجراءات الترخيص خلف كلية التجارة شارع الترعة، فأمر السكرتير العام المساعد بإزالة الكافية المخالف، وتمت الإزالة فورا بحضوره تنفيذا لأحكام القانون وحفاظا على هيبة الدولة.



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