حبس عاطلين بتهمة ترويج المواد المخدرة فى المرج

كتب عبد الله محمود

أمرت نياية المرج، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة ترويج وتوزيع المواد المخدرة فى المرج، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائى، وإرسال صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا من الأهالى يفيد بقيام عاطلين ببيع المواد المخدرة بدائرة القسم.

على الفور، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، تم القبض على المتهمين وبحوزتهما 50 جرام هيروين وحشيش و70 قرصا مخدرا وتم اقتيادهم إلى القسم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى باشرت التحقيق.