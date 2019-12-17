جهاز سوهاج الجديدة يخصص 16 يناير المقبل للمتخلفين عن استلام قطع الأراضى

كتب أحمد حسن

حدد جهاز مدينة سوهاج الجديدة يوم ١٦ يناير المقبل موعدا نهائيا للمتخلفين عن استلام قطع الأراضى المميزة، والمقرر بدء تسليمها للحاجزين اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.

وقال المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة: سيتم تسليم القطع من 100 : 120، يوم الأربعاء 1/1/2020، والقطع من 121 : 140، يوم الخميس 2/1/2020، والقطع من 141 : 160، يوم الأحد 5/1/2020، والقطع من 161 : 180، يوم الإثنين 6/1/2020، والقطع من 181 : 200، يوم الأربعاء 8/1/2020، والقطع من 201 : 220، يوم الخميس 9/1/2020، والقطع من 221 : 240، يوم الأحد 12/1/2020، والقطع من 241 : 260، يوم الإثنين 13/1/2020، والقطع من 261 : 278، يوم الثلاثاء 14/1/2020.