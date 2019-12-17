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الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 06:57 م
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جتمعة الفيوم تبدأ تقييم مشروعات المعرض المحلى للعلوم والهندسة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 06:39 م
جتمعة الفيوم تبدأ تقييم مشروعات المعرض المحلى للعلوم والهندسة جامعة الفيوم
الفيوم رباب الجالي

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 بدأت صباح اليوم، بساحة المكتبة المركزية بجامعة الفيوم أعمال، تقييم مشروعات المعرض المحلى للعلوم والهندسة، التابع لوزارة التربية والتعليم بمشاركة طلاب من المرحلتين الإعدادية والثانوية ،ويضم المعرض90 مشروع في مجالات علمية وإنسانية وسلوكية  متنوعة .

قال  الدكتور محمد الربيعي رئيس لجنة تحكيم المشروعات، أن لجنة التحكيم تتكون من 26 عضو هيئة تدريس بالجامعة من كليات الطب والهندسة، والخدمة الاجتماعية والحاسبات والمعلومات والتربية النوعية  .

وأوضح أنها تشمل عدة محاور رئيسية منها مشكلة البحث وتصميم منهجية البحث ،وطريقة العرض والمناقشة، وإمكانية تنفيذ المشروع ، والابتكار ، ويتم تقييم كل مشروع من ثلاثة محكمين متخصصين، مضيفا أنه سيتم تصعيد 28 مشروع للمنافسة على مستوى الجمهورية  أنه سيتم إعلان نتيجة المشروعات وإقامة حفل الختام غدًا الأربعاء .
 

 


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