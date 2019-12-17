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"تصديرى الحرف اليدوية" يطالب بتخصيص 15 مليون جنيه للمعارض الخارجية فى 2020

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 03:00 ص
"تصديرى الحرف اليدوية" يطالب بتخصيص 15 مليون جنيه للمعارض الخارجية فى 2020 هشام الجزار رئيس المجلس التصديرى للحرف اليدوية
كتب – إسلام سعيد

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طالب المجلس التصديرى للصناعات الحرفية واليدوية، بتخصيص 15 مليون جنيه للمعارض الخارجية 2020 من الميزانية المخصصة فى برنامج المساندة التصديرية، و 5 ملايين جنيه كمساندة للشركات المصدرة.

وأشار هشام الجزار، رئيس المجلس التصديرى للحرف اليدوية  إلى أن ما يهم القطاع حاليا هو الاشتراك فى المعارض الخارجية، وليس الحصول على مساندة تصديرية، كاشفا أنه تم تخصيص 20 مليون جنيه لقطاع الحرف اليدوية فى برنامج دعم الصادرات، ونطالب حاليا بتخصيص 15 مليون للمعارض و 5 ملايين فقط للمساندة التصديرية، ونقوم بمراجعة هذه الرؤية بعد تنفيذها نهاية 2020.

وكشف، أن المجلس يعانى من صعوبة فى الاشتراك فى المعارض الخارجية للعام المقبل 2020، ومع غموض مصير مخصصات المعارض الخارجية فإن المجلس يعجز عن الاتفاق للاشتراك فى المعارض الخارجية، والتى تحتاج أن نحجز قبلها بمدة طويلة.

وأضاف الجزار لـ"اليوم السابع"، أن مرور الوقت دون الاشتراك من الآن فى معارض 2020 فإن ذلك يعنى أن قطاع الصناعات اليدوية والحرفية لن يشارك فى أى معارض العام القادم، لافتا إلى أن لائحة برنامج مساندة الصادرات تتطلب مستندات كثيرة جدا، ويتطلب تكاليف أكبر لا تتماشى مع قدرات الشركات بقطاع الحرف اليدوية.


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المساندة التصديرية

صادرات مصر

الحرف اليدوية

الصناعات الحرفية

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