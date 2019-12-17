تراجع إنتاج المصانع ببريطانيا فى 3 أشهر حتى ديسمبر بأسرع وتيرة منذ 2009

رويترز

انخفض إنتاج المصانع فى بريطانيا بأسرع وتيرة فيما يزيد عن 10 سنوات خلال الأشهر الثلاثة السابقة على فوز رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون فى الانتخابات ما يبرز التحدى الذى يواجهه لدعم الاقتصاد.

ونزل مقياس اتحاد الصناعة البريطانى للإنتاج الصناعى على مدى ثلاثة أشهر حتى ديسمبر إلى -16 من -9 فى نوفمبر وهى أقل قراءة منذ سبتمبر 2009.

وغطى المسح الذى شمل 289 مصنعا من 22 نوفمبر إلى 11 ديسمبر قبل تحقيق جونسون فوزا ساحقا فى الانتخابات التى جرت يوم الخميس الماضى.

وتراجع تدفق الأعمال الجديدة وهبط سجل الطلبيات الشهرية للاتحاد إلى -28 من -26.

وقالت آنا ليتش نائبة كبير الاقتصاديين فى الاتحاد "مع إعلان المصنعين تراجع الإنتاج بوتيرة لم يشهدها منذ الأزمة المالية إلى جانب تراجع الطلبيات لشهر آخر، ثمة أهمية كبيرة لإعادة بناء ثقة الشركات فى هذا لقطاع".