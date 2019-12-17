تخرّج 720 شاب وفتاة من برنامج السفارة الأمريكية لدراسة اللغة الإنجليزية

كتبت: إنجى مجدى

هنأت وزير مستشار الشئون العامة بالسفارة الأمريكية هيلين لافاف 720 شاباً وفتاة من الشباب المصرى، لإتمامهم برنامجاً استثنائياً مدته عامين لدراسة وتطوير مهارات اللغة الإنجليزية، وهو برنامج المنح المصغّرة للغة الانجليزية أكسس الذى تقدمه السفارة الأمريكية.



تجمّع خريجو البرنامج من جميع أنحاء مصر فى حفل تخرج بدار الاوبرا المصرية، مما أتاح لهم الفرصة للتعرف على الطلاب من المحافظات والمناطق الأخرى، حيث شهد هذا الحفل الضخم مشاركة طلاب من محافظات القاهرة، الاسكندرية، بورسعيد، الاسماعيلية، دمياط، دمنهور، المنصورة، بنها، بنى سويف، القوص، إسنا، ادفو، أسيوط، المنيا، سوهاج، ملوى، سمالوط، الأقصر، كوم أمبو، النوبة، الغردقة وجنوب سيناء .

وفى كلمتها لخريجى برنامج أكسس قالت وزير مستشار الشئون العامة: "لقد بذلتم الكثير من الجهد على مدار العامين الماضيين لتعلم لغة هى الأكثر استخداما فى العالم، وخلال ذلك اكتسبتم الثقة وأصبحتم في وضع أفضل للمنافسة للحصول على فرص التوظف والتعليم التى تتطلب مهارات تواصل باللغة الانجليزية."

تقدّم منحة أكسس تدريب عالى الكفاءة لمدة عامين لتعلم اللغة الانجليزية للطلبة وتتيح لهم فرص المشاركة فى أنشطة غير دراسية لتعلم اللغة واكتساب مهارات القيادة.

وتعمل السفارة مع ثلاث مؤسسات مشاركة تتضمن الجامعة الأمريكية فى القاهرة وهيئة أمريكا والشرق الأوسط للخدمات التعليمية والتدريبية (أميدايست) والجمعية المصرية لمصادر التعليم، حيث يتولى الشركاء تنفيذ المنحة فى مصر والإشراف على عملية التعلم.

هناك أكثر من 5000 طالب وطالبة من الشباب المصرى المؤهل للاستفادة من البرنامج قد تعلموا اللغة الأنجليزية من خلال حصولهم على المنحة منذ عام 2006. كما أنه قد تخرج أكثر من مائة ألف طالب من هذه المنحة على مستوى العالم.