سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:03 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تخرّج 720 شاب وفتاة من برنامج السفارة الأمريكية لدراسة اللغة الإنجليزية

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 11:10 ص
تخرّج 720 شاب وفتاة من برنامج السفارة الأمريكية لدراسة اللغة الإنجليزية حفل التخرج
كتبت: إنجى مجدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 هنأت وزير مستشار الشئون العامة بالسفارة الأمريكية هيلين لافاف 720 شاباً وفتاة من الشباب المصرى، لإتمامهم برنامجاً استثنائياً مدته عامين لدراسة وتطوير مهارات اللغة الإنجليزية، وهو برنامج المنح المصغّرة للغة الانجليزية أكسس الذى تقدمه السفارة الأمريكية.

1 (6)
تجمّع خريجو البرنامج من جميع أنحاء مصر فى حفل تخرج بدار الاوبرا المصرية، مما أتاح لهم الفرصة للتعرف على الطلاب من المحافظات والمناطق الأخرى، حيث شهد هذا الحفل الضخم مشاركة طلاب من محافظات القاهرة، الاسكندرية، بورسعيد، الاسماعيلية، دمياط، دمنهور، المنصورة، بنها، بنى سويف، القوص، إسنا، ادفو، أسيوط، المنيا، سوهاج، ملوى، سمالوط، الأقصر، كوم أمبو، النوبة، الغردقة وجنوب سيناء.
1 (2)

وفى كلمتها لخريجى برنامج أكسس قالت وزير مستشار الشئون العامة: "لقد بذلتم الكثير من الجهد على مدار العامين الماضيين لتعلم لغة هى الأكثر استخداما فى العالم، وخلال ذلك اكتسبتم الثقة وأصبحتم في وضع أفضل للمنافسة للحصول على فرص التوظف والتعليم التى تتطلب مهارات تواصل باللغة الانجليزية."

تقدّم منحة أكسس تدريب عالى الكفاءة لمدة عامين لتعلم اللغة الانجليزية  للطلبة وتتيح لهم فرص المشاركة فى أنشطة غير دراسية لتعلم اللغة واكتساب مهارات القيادة.

وتعمل السفارة مع ثلاث مؤسسات مشاركة تتضمن الجامعة الأمريكية فى القاهرة وهيئة أمريكا والشرق الأوسط للخدمات التعليمية والتدريبية (أميدايست) والجمعية المصرية لمصادر التعليم، حيث يتولى الشركاء تنفيذ المنحة فى مصر والإشراف على عملية التعلم.

هناك أكثر من 5000 طالب وطالبة من الشباب المصرى المؤهل للاستفادة من البرنامج قد تعلموا اللغة الأنجليزية من خلال حصولهم على المنحة منذ عام 2006. كما أنه قد تخرج أكثر من مائة ألف طالب من هذه المنحة على مستوى العالم.

 


اللغة الانجليزية

التعليم

السفارة الامريكية

مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات الأهلى والإسماعيلى

شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات الأهلى والإسماعيلى

تليجراف ترصد استعدادات شركات السياحة البريطانية للعودة إلى شرم الشيخ

تليجراف ترصد استعدادات شركات السياحة البريطانية للعودة إلى شرم الشيخ

شاهد أول أتوبيس كهرباء يعمل بهيئة النقل العام بالقاهرة

شاهد أول أتوبيس كهرباء يعمل بهيئة النقل العام بالقاهرة

فيديو.. تعرف على حالة المرور بكوبرى أكتوبر من منطقة الإسعاف حتى المهندسين

فيديو.. تعرف على حالة المرور بكوبرى أكتوبر من منطقة الإسعاف حتى المهندسين

القائمة الكاملة لأعضاء الحكومة الكويتية الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية

القائمة الكاملة لأعضاء الحكومة الكويتية الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية

هيئة المجتمعات تخصص منطقتان لوجيستيتان بـ"سوهاج وطيبة" لتنمية المدينتين

هيئة المجتمعات تخصص منطقتان لوجيستيتان بـ"سوهاج وطيبة" لتنمية المدينتين

لماذا هبط سعر الدولار لأدنى مستوى له منذ تعويم الجنيه؟

لماذا هبط سعر الدولار لأدنى مستوى له منذ تعويم الجنيه؟

فيديو معلوماتى.. أطعمة تدفيك وتقوى مناعتك فى البرد والتكتكة

فيديو معلوماتى.. أطعمة تدفيك وتقوى مناعتك فى البرد والتكتكة

الحكم بإعدام رئيس باكستان الأسبق برويز مشرف بعد إدانته بالخيانة العظمى

الحكم بإعدام رئيس باكستان الأسبق برويز مشرف بعد إدانته بالخيانة العظمى

الهلال يصارع فلامنجو على تذكرة نهائي كأس العالم للأندية

الهلال يصارع فلامنجو على تذكرة نهائي كأس العالم للأندية

تعرف على آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الثانى عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى

تعرف على آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الثانى عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى

مناورات بحرية روسية - سورية فى البحر الأبيض المتوسط

مناورات بحرية روسية - سورية فى البحر الأبيض المتوسط

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة