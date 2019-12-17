بلاغ للنائب العام يتهم العميل الهارب محمد ناصر بالخيانة العظمى

كتب أحمد عبد الهادى

تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 8011 لسنة 2019 بلاغات النائب العام، اتهم فيه العميل الهارب محمد ناصر بالخيانة العظمى والتخابر لصالح المخابرات التركية والتحريض على الانقلاب فى مصر مقابل مبالغ مالية تلقاها من الجهاز المعادى للدولة المصرية.

ونص محمود فى بلاغه، أن الهارب محمد ناصر المذيع بقناة مكملين يتخابر لصالح المخابرات التركية ويعد أداة منفذة لتعليماتهم مقابل مبالغ مالية طائلة يتلقاها بصفة دورية ومنتظمة من ذلك الجهاز المعادى للدولة المصرية ومؤسساتها، مضيفا أن الخائن لوطنه محمد ناصر يخرج يوميا على قناة مكملين الإخوانية الارهابية الداعمة للإرهاب الموجه ضد مصر مهاجما الجيش المصرى ومؤسسات الدولة ويدافع بقوة عن تركيا ورئيسها، ويحرض على الانقلاب على مؤسسات الدولة من خلال نشره لاخبار كاذبة وفيديوهات مفبركة ضد الجيش المصرى بهدف إضعاف الروح المعنوية للشعب المصرى وإجهاض عزيمة المواطن، وهو بذلك خائن لوطنه وبلده، متابعا أن ما يردده الخائن عبر برنامجه الممول يهدف إلى زعزعة الاستقرار والأمن الداخلى للبلاد وإثارة الفتنة والاضطرابات وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية، وهى الجرائم المؤثمة طبقا لقانون العقوبات المصرى.

وطالب محمود فى ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لمحمد ناصر، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وإخطار الانتربول الدولى لإدراج اسم محمد ناصر على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.