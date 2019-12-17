بعد سنوات من العقوبات..بنك النيل السودانى يوقع اتفاقية مع أوراكل الأمريكية

رويترز

وقع بنك النيل السوداني ، اتفاقية مع شركة أوراكل الأمريكية للبرمجيات ، لتوفير منصة مصرفية عبر الهواتف المحمولة، وهى دلالة على تحسن في علاقات السودان الاقتصادية مع الولايات المتحدة بعد سنوات من عقوبات قاسية.

وألغت الولايات المتحدة، أغلب العقوبات على السودان في أكتوبر 2017، لكنها أبقت على قيود مرتبطة بالصراع في دارفور واستمرار إدراج واشنطن للسودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وتحسنت العلاقات بين واشنطن والخرطوم ، منذ احتجاجات شعبية أدت في أبريل إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير بعد نحو ثلاثين عاما في السلطة، ولوحت الولايات المتحدة إلى أنها ربما تنهي إدراج السودان في قائمة الإرهاب.

وبحسب بيان صادر اليوم الثلاثاء ، عن مجموعة سي.تي.سي السودانية، وهي شريك لأوراكل، فإن اتفاقية أوراكل هي أول تعاون أمريكي سوداني مهم في أكثر من عامين.

وقالت السفارة الأمريكية في الخرطوم ، إن الاتفاقية "مثال على أن التغييرات التي حققها السودان ليست فقط في المجال السياسي، بل أيضا في الاقتصاد".

وقال بيان السفارة إنه تم توقيع الاتفاقية قبل يوم في حضور مسؤولين السفارة الأمريكية.

وقالت السفارة في البيان "المنصة من أوراكل لن تحسن الكفاءة والالتزام لبنك النيل فحسب، لكن ستساعد على جعل الإقراض للشركات الصغيرة والعملاء بالمناطق الريفية أرخص وأكثر تركيزا".

وقال مصرفي سوداني، إن ممارسة أنشطة الأعمال دون الوصول إلى برمجيات أوراكل كانت مصدر إزعاج كبير، وإن شركة البرمجيات امتنعت مؤخرا عن العمل مع بنكه خشية انتهاك العقوبات.