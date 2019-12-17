المقدم أحمد نصر وكيلا إدارة الطرق والمنافذ بالجيزة

اعتمد اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة، مساء اليوم الثلاثاء، حركة تنقلات عدد محدود من رجال المباحث بين الأقسام الشرطية، في أول حركة يجريها عقب توليه منصبه بداية شهر ديسمبر الجارى.

شملت الحركة تولي المقدم أحمد نصر وكيل إدارة الطرق والمنافذ، وذلك فى ضوء ضخ دماء شبابية في المناصب القيادية.

يذكر أن المقدم أحمد نصر تولى العديد من المناصب القيادية، منها كيل فرقة البحث بشمال أكتوبر، ووكيل مباحث كرداسة، ورئيس مباحث أبو النمرس، ووكيل مباحث منشية القناطر.