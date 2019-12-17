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المشدد 10 سنوات لعاطلين بسرقة موظف بالإكراه فى المطرية

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:54 م
المشدد 10 سنوات لعاطلين بسرقة موظف بالإكراه فى المطرية محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهما ب سرقة موظف بالإكراه فى المطرية.

وأسندت النيابة للمتهمين محمد.م عاطل وجمعة.ا ميكانيكى، تهمة سرقة هاتف محمول، ومبلغ مالى 1000 جنيه والمملوكة للمجنى عليه أسامة.م موظف بالطريق العام بالإكراه، أثناء عودته من عمله حيث اشهر المتهم الأول فى وجهه سكين مهددًا إياه به، مما بث الرعب فى نفسه وشل مقاومته، فتمكن المتهم الثانى من الاستيلاء على المسروقات ولاذا بالفرار، كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة حيازة سلاح أبيض "سكين"، بدون تصريح.

كان قسم شرطة المطرية، قد ألقى القبض على المتهمين، واعترفوا ارتكاب واقعة السرقة بالإكراه لحاجتهم المال.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته النيابة للمحاكمة الجنائية، عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 10 سنوات.


السجن المشدد

حبس عاطلين

سرقة بالإكراه

قسم المطرية

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