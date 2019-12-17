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المرور يضبط 3447 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 01:10 م
المرور يضبط 3447 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات مدير أمن الجيزة.

 

وتمكنت إدارة المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 3447 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 83 مخالفة تجاوز سرعات و1340 مخالفة نموذج 125.

 

كما تم رصد 79 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى" موقف عشوائى"، وتم حجز 19 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و28 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 75 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 82 دراجة بخارية وسيارة.

 


حملات مرورية بالجيزة

رصد مخالفات

حملات ضبط مخالفين

امن الجيزة

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