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الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 01:33 م
خالد صلاح
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الشرطة التركية تنفذ حملة اعتقالات جديدة تطال 181 شخصا

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 11:55 ص
الشرطة التركية تنفذ حملة اعتقالات جديدة تطال 181 شخصا الشرطة التركية تعتقل مدنيين
أ ش أ

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اعتقلت الشرطة التركية، 181 شخصا، للاشتباه بصلتهم بجماعة فتح الله جولن المتهمة بالتخطيط لانقلاب 2016.
 
وذكر مكتب المدعى العام فى أنقرة، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات اعتقلت 171 شخصا فى أنقرة و10 آخرين فى مناطق أخرى.
 
وأشارت القناة، إلى أن عمليات الاعتقال جاءت بعدما أصدر المدعى العام فى العاصمة مذكرات اعتقال بحق 260 مشتبها بهم، اتهموا باستخدام تطبيق "بايلوك" للرسائل المشفرة الذى تعتقد السلطات أنه استخدم لتنسيق محاولة الانقلاب، مشيرة إلى أن هناك أيضا 18 مشتبها بهم بينهم عشرة أطباء مطلوبون فى إطار تحقيق آخر.
 
جدير بالذكر، أنه تم اعتقال عشرات الآلاف للاشتباه بارتباطهم بجولن، الذى تشير أنقرة إلى أنه أمر بتنفيذ محاولة الانقلاب التى استهدفت الرئيس رجب طيب أردوغان، بينما نفى جولن أى صلة له بالمحاولة.
 
وعلقت السلطات التركية، منذ الانقلاب، بعمل 140 ألف موظف فى القطاع العام للاشتباه بارتباطهم بجولن.
 

تركيا

الشرطه التركيه

حمله اعتقالات

فتح الله جولن

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