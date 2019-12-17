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الزراعة: وصول 92 ألف طن تقاوى بطاطس بالموانئ والانتهاء من فحص 82 ألفا

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 06:00 ص
الزراعة: وصول 92 ألف طن تقاوى بطاطس بالموانئ والانتهاء من فحص 82 ألفا بطاطس - أرشيفية
كتب عز النوبى

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قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إن إجمالى عدد شحنات تقاوى البطاطس المستوردة التى وصلت الموانئ المصرية من الاتحاد الأوروبى بلغت 92 ألف طن، وجار الفحص واستقبال الشحنات.

وأضاف "العطار"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم فحص 82 ألف طن تقاوى بطاطس من إجمالى الشحنات التى وصلت الموانئ، حيث تقوم اللجان المخصصة من قبل الإدارة المركزية للحجر الزراعى بأخذ عينات وفحص الشحنة، وسط إجراءات رقابية مشددة متبعة، للتأكد من مطابقة الشحنة المستوردة، استعدادا لزراعات الموسم الجديد، سواء للإنتاج المحلى أو التصدير وفقا للاشتراطات والضوابط المصرية.

وتابع رئيس الحجر الزراعى أن جميع الشحنات المستوردة، قبل دخولها البلاد تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الفنية، ويتم فحص جميع رسائل تقاوى البطاطس الواردة من دول الاستيراد بدقة فى موانئ وصول الحجر الزراعى، وفحص عينات منها معمليا بمشروع العفن البنى بالبطاطس للتأكد من خلوها من الأمراض.

يذكر أن محصول البطاطس يزرع فى 3 عروات هى العروة النيلية التى تزرع فى أواخر أغسطس وسبتمبر ويليها العروة الشتوية (الأساسية)، والتى تزرع فى أكتوبر ونوفمبر وهما يزرعان بتقاوى كسر محلى ثم العروة الصيفية وتزرع فى ديسمبر وحتى أواخر فبراير وتزرع بتقاوى مستوردة من الاتحاد الأوروبى.


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