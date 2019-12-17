الحبس 6 أشهر لمتهم بحيازة سلاح نارى بمصر القديمة

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ممدوح طبوشة، بمعاقبة المتهم "فارس.س"بالحبس 6 أشهر وغرامة ألف جنيه، لاتهامه بحيازة أسلحة وذخائر نارية بمصر القديمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار ممدوح طبوشة، وعضوية المستشارين طارق عبد الحافظ وشريف حسانين ومحمد بكر ، وأمانة سر عمر عاشور ومعتز مدحت.

وأسندت النيابة للمتهم "فارس.س"، عامل، تهمة حيازة وإحراز سلاح نارى غير مششخن "فرد روسى" بدون تصريح.

كما أسندت النيابة للمتهم حيازة ذخائر نارية تستخدم فى السلاح المضبوط بدون تصريح.

كان تلقى قسم مصر القديمة، بلاغ يفيد بحيازة المتهم أسلحة نارية، وبتقنين الإجراءات تم التأكد من الواقعة، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم، وتحرير المحضر اللازم، وتوالت النيابة التحقيقات.