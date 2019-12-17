سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 03:46 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الحبس 6 أشهر لمتهم بحيازة سلاح نارى بمصر القديمة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 03:14 م
الحبس 6 أشهر لمتهم بحيازة سلاح نارى بمصر القديمة سلاح-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ممدوح طبوشة، بمعاقبة المتهم "فارس.س"بالحبس 6 أشهر  وغرامة ألف جنيه، لاتهامه بحيازة أسلحة وذخائر نارية بمصر القديمة.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار ممدوح طبوشة، وعضوية المستشارين طارق عبد الحافظ وشريف حسانين ومحمد بكر ، وأمانة سر عمر عاشور ومعتز مدحت.
 
وأسندت النيابة للمتهم "فارس.س"، عامل، تهمة حيازة وإحراز سلاح نارى غير مششخن "فرد روسى" بدون تصريح.
 
كما أسندت النيابة للمتهم حيازة ذخائر نارية تستخدم فى السلاح المضبوط بدون تصريح.
 
كان تلقى قسم مصر القديمة، بلاغ يفيد بحيازة المتهم أسلحة نارية، وبتقنين الإجراءات تم التأكد من الواقعة، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم، وتحرير المحضر اللازم، وتوالت النيابة التحقيقات.
 
 

اسلحة نارية

تجارة الاسلحة

حبس

جنايات القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المشدد 5 سنوات لمسجل خطر بتهمة حيازة سلاح وإصابة ربة منزل فى السلام

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 03:05 م

الداخلية تضبط 35 قطعة سلاح وتنفذ 52 ألف حكم

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:20 م

"القتل فى نبع السلام".. فيلم وثائقى يفضح جرائم أردوغان فى سوريا.. أطباء: نعالج تشوهات ناجمة عن أسلحة محرمة دوليا.. ناجون يكشفون نهب المرتزقة لمنازلهم.. ومسنة: قتلوا ابنى وتركوه فى الشارع 3 أيام تنهشه الكلاب

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 09:00 م

المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة حيازة سلاح فى الزاوية الحمراء

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 04:02 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على قرارات مرتضى منصور بعد اجتماعه مع لاعبى الزمالك

تعرف على قرارات مرتضى منصور بعد اجتماعه مع لاعبى الزمالك

متفوفتش الفرصة.. شوف إبداعات رسام كاريكاتير منتدى شباب العالم × 20 صورة

متفوفتش الفرصة.. شوف إبداعات رسام كاريكاتير منتدى شباب العالم × 20 صورة

"ادخلوها آمنين".. مصر تخرج من ترتيب الدول العشر الأولى المتأثرة بالإرهاب.. مؤشر الإرهاب العالمى: الجيش وراء انخفاض شهداء الحوادث الإرهابية فى سيناء.. ونواب: تصدينا للمتطرفين بقوة وحاربناهم نيابة عن العالم

"ادخلوها آمنين".. مصر تخرج من ترتيب الدول العشر الأولى المتأثرة بالإرهاب.. مؤشر الإرهاب العالمى: الجيش وراء انخفاض شهداء الحوادث الإرهابية فى سيناء.. ونواب: تصدينا للمتطرفين بقوة وحاربناهم نيابة عن العالم

صور.. انتصار السيسى: حرصت اليوم على استقبال أولادي من مدرسة الأمل للصم

صور.. انتصار السيسى: حرصت اليوم على استقبال أولادي من مدرسة الأمل للصم

أبرز تصريحات الرئيس السيسى فى كل الملفات بمنتدى شباب العالم

أبرز تصريحات الرئيس السيسى فى كل الملفات بمنتدى شباب العالم

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.66% بختام التعاملات

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.66% بختام التعاملات

"قتل بدون إعدام".. 2019 تشهد جرائم نفذها قصر.. ضحية الشهامة بالمنوفية يتصدر المشهد.. وطفل يقتل والده بسبب المصروف بكرداسة.. وآخر يقضى على صديقه والسبب "تافه".. وقانونى: لا يجوز إعدامهم طبقاً للقانون

"قتل بدون إعدام".. 2019 تشهد جرائم نفذها قصر.. ضحية الشهامة بالمنوفية يتصدر المشهد.. وطفل يقتل والده بسبب المصروف بكرداسة.. وآخر يقضى على صديقه والسبب "تافه".. وقانونى: لا يجوز إعدامهم طبقاً للقانون

لو بتحب البعد عن المألوف.. تفاصيل أغرب 5 فنادق حول العالم أحدهما بواحة سيوة

لو بتحب البعد عن المألوف.. تفاصيل أغرب 5 فنادق حول العالم أحدهما بواحة سيوة

صور.. وزارة الزراعة تصمم آلة لزراعة القمح بمصاطب وابتكار أخرى لرجيع الأرز

صور.. وزارة الزراعة تصمم آلة لزراعة القمح بمصاطب وابتكار أخرى لرجيع الأرز

البنك المركزى: 803.6 مليون دولار زيادة فى تحويلات المصريين بالخارج

البنك المركزى: 803.6 مليون دولار زيادة فى تحويلات المصريين بالخارج

تركى آل الشيخ.. راعى الترفيه بالسعودية وحضور كبير على السوشيال ميديا

تركى آل الشيخ.. راعى الترفيه بالسعودية وحضور كبير على السوشيال ميديا

وزير التنمية المحلية: الأتوبيس الكهربائى تصنيع محلى بنسبة 76%

وزير التنمية المحلية: الأتوبيس الكهربائى تصنيع محلى بنسبة 76%

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة