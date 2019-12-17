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الجنسيات الأعلى إنفاقا فى السياحة لـ2019.. تتصدرها الصين

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 04:00 ص
الجنسيات الأعلى إنفاقا فى السياحة لـ2019.. تتصدرها الصين السياحة فى مصر _أرشيفية
كتبت آمال رسلان

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تبحث المقاصد السياحية دوما عن الجنسيات الأعلى اتفاقا، لإعداد حملات تسويقية خاصة لها وجذبها إلى منتجعاتها وفنادقها، حيث يكون لذلك مردود ايجابى على الايرادات السياحية.
 
وأعلنت منظمة السياحة العالمية فى تقرير حديث لها أن عدد السياح الدوليين الوافدين نما بنسبة 4% بين يناير وسبتمبر من عام 2019،  وأعلنت عن أن هناك عشر جنسيات تتصدر الأعلى انفاقا فى قطاع السياحة تتصدرها الصين أكبر سوق مصدر للسياحة عالميا.
 
 وقالت المنظمة إن وجهات فى جميع أنحاء العالم استقبلت 1.1 مليار سائح دولى فى الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 (بزيادة 43 مليون مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018) ، وفقا لأحدث مقياس السياحة العالمية من منظمة السياحة العالمية (UNWTO) ، وذلك تمشيا مع توقعاتها للنمو 3-4 ٪ لهذا العام.
 
وعن الجنسيات الأعلى انفاقا جاءت كالتالى:
 
الصين 
 
الولايات المتحدة 
 
المانيا 
 
المملكة المتحدة
 
فرنسا 
 
استراليا
 
كندا
 
الاتحاد الروسى 
 
كوريا
 
ايطاليا

السياحة

منظمة السياحة العالمية

تنشيط السياحة

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