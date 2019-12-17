الأسهم البريطانية ترتفع بعد الانتخابات..وجارديان: الانتعاش امتد لخارج المملكة

كتبت ـ نهال طارق

شهدت الشركات الرائدة في بريطانيا ارتفاعا في تقييم سوق الأسهم بحوالي 50 مليار جنيه إسترليني بعد الانتخابات الأخيرة.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن مؤشر FTSE 100 ارتفع خلال التعاملات الأخيرة وأغلق على نفس الحالة محققا زيادة 165 نقطة، على عكس الفترة التي سبقت يوم الاقتراع حيث كان يواجه صعوبات.

كما ارتفع مؤشر فاينانشال تايمز 100 بمقدار 190 نقطة، لكنه لا يزال يسجل أكبر مكسب في يوم واحد منذ الأسبوع بعد استفتاء الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016. وبحلول نهاية التعاملات في لندن، ارتفع المؤشر بنسبة 2.25 %.

وصعدت أسعار الأسهم في المدينة منذ الانتخابات على الرغم من تعزيز قوة الجنيه الإسترليني، مما يقلل من قيمة الأرباح التي حققها عدد كبير من الشركات التي تمارس أعمالًا تجارية خارج المملكة المتحدة.

وبحسب التقرير انتعش سوق الأسهم البريطانية بسبب عدة عوامل من ضمنها احتمال إنهاء حالة عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد وإزالة خطر إعادة التأميم بعد هزيمة حزب العمل، بالإضافة إلى اتفاقية التجارة بين الصين والولايات المتحدة التي أدت إلى استقرارا الوضاع الاقتصادية إلى حد ما.

ويعتبر تحسن أداء الأسواق المالية في لندن جزء من الاتجاه العالمي حيث شهدت ارتفاع جميع مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت إلى مستويات قياسية وسط تفاؤل بنمو أسرع وأقوى، كما سجلت الأسهم الصينية أعلى مستوياتها في 6 اسابيع وارتفعت أسعار النفط.

وبدأت تظهر بوادر انفراجة للحرب التجارية بين واشنطن وبكين، حيث صرح الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتيزر قائلا إن الاتفاق التجاري "تم بالكامل" وأنه من المتوقع أن تضاعف صادرات الولايات المتحدة إلى الصين على مدار العامين المقبلين.

وحذر بعض المستثمرين من الثقة المفرطة وقال مارك موبيوس مؤسس شركة موبيوس كابيتال بارتنرز والرئيس التنفيذي السابق لمجموعة تيمبلتون للأسواق الناشئة: "إنها أنباء طيبة لكن لا يمكننا الاحتفال بها بعد" مضيفا أن هذا الاتفاق يعتمد على مدى التزام الجانب الصيني.