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الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 08:56 ص
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اعتقال 10 أشخاص على خلفية اشتباكات عنيفة بين محتجين وقوات الشرطة الهندية

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 08:00 ص
اعتقال 10 أشخاص على خلفية اشتباكات عنيفة بين محتجين وقوات الشرطة الهندية احتجاجات الهند
(أ ش أ)

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أفادت تقارير إعلامية فى الهند، اليوم الثلاثاء، باعتقال 10 أشخاص على خلفية المصادمات العنيفة التى وقعت قبل يومين بين المتظاهرين المناهضين لتعديلات قانون الجنسية وقوات الشرطة.

وذكرت قناة (إن دى تى فى) الهندية، أنه لم يتم اعتقال أى من الطلاب المشاركين فى هذه التظاهرات المستمرة منذ خمسة أيام للاحتجاج على التعديلات الجديدة على قانون الهجرة، التى ستمنح الجنسية للمهاجرين غير النظاميين من باكستان وبنجلاديش وأفغانستان شرط ألا يكونوا مسلمين.

وأضافت القناة الهندية أن الشرطة ستحقق فى المزاعم التى أفادت باستخدام قواتها للعنف المفرط فى محاولتها السيطرة على الاحتجاجات.

وتسببت الاحتجاجات فى إلغاء رحلات العديد من القطارات وقطع خدمات الإنترنت فى ست مقاطعات بولاية "البنغال الغربية" التى تشهد التظاهرات الأعنف ضد التعديلات الجديدة على قانون الهجرة.

كما وقعت عمليات تخريب ونهب، ذلك فى الوقت الذى تقدر فيه حصيلة ضحايا الاشتباكات حتى الآن بـ6 قتلى وأكثر من 60 مصابا.

يذكر أن القانون الذى أقره البرلمان، يوم الأربعاء الماضى، أثار غضب السكان الذين يخشون من تدفق المهاجرين وتغير الهوية الثقافية للمنطقة إلى جانب إثارة غضب المسلمين من الهنود.

 

 

 


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قوانين الجنسية

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