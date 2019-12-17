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الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 08:56 ص
خالد صلاح
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اختيار رئيس البرلمان الكورى الجنوبى السابق رئيسا جديدا للوزراء

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 08:34 ص
اختيار رئيس البرلمان الكورى الجنوبى السابق رئيسا جديدا للوزراء رئيس كوريا الجنوبية مون جاى إن
أ ش أ

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أعلن الرئيس الكورى الجنوبى "مون جيه-إن" اليوم الثلاثاء عن تعيينه "جونج سيه-جيون" رئيس البرلمان السابق رئيسا جديدا للوزراء ليصبح أول رئيس وزراء تولى منصب رئيس البرلمان الوطنى فى البلاد.
وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن جونج يعتبر شخصا مناسبا لتنسيق التعاون بين الإدارة والبرلمان الوطني.
وتخرج جونج من كلية الحقوق في جامعة كوريو المرموقة، ودخل في مجموعة سانج يونج، وله خبرات وافرة في القطاع الخاص من خلال العمل فيها لمدة 17 عاما، وتولى منصب وزير التجارة والصناعة والطاقة في الحكومة الأسبق للرئيس الراحل رو مو-هيون.
وكان جونج قد شغل منصب رئيس الدورة العادية الـ20 للبرلمان الوطني في الفترة من يونيو 2016 إلى مايو 2018، وشرع المكتب الرئاسي في عملية الاختيار منذ يوم 11 من الشهر الجاري.


كوريا الجنوبية

رئيس وزراء كوريا الجنوبية

مون جيه إن

جونج سيه جيونج

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