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أمانة مكة تكشف حقيقة القبض على عمال يفصلون ويتاجرون بكسوة الكعبة..صور

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 10:07 م
أمانة مكة تكشف حقيقة القبض على عمال يفصلون ويتاجرون بكسوة الكعبة..صور كسوة الكعبة
كتب هيثم سلامة

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كشفت أمانة العاصمة المقدسة "مكة"، عن حقيقة ما تم تداوله على مواقع السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية حول مداهمة منزلا والقبض على عمال يفصلون كسوة الكعبة.

وذكرت جريدة سبق السعودية، اليوم، أن قد نفى المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة رائد سمرقندي، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن مداهمة بلدية "المسفلة" مساء اليوم، والقبض على عماله يفصلون كسوة الكعبة، ويتم بيعها على المعتمرين بعشرات الآلاف لقطعة لا تتجاوز ربع متر.

كسوة كعبة مقلدة (1)
 
كسوة كعبة مقلدة (2)
 

وأضاف "سمرقندي": أن خبر الضبط قديم، ووقع بتاريخ 27 صفر من عام 1440هـ، ، بعد أن ألقت أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري، القبض على أكثر من 20 وافدا من جنسية الآسيوية، داخل عمارة يقومون بحياكة كتابة الآيات القرآنية بالتطريز مشابهةً لمصنع كسوة الكعبة المشرفة.

كسوة كعبة مقلدة (3)

 


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أمانة مكة

مكة

عمال

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