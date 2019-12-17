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أحد المشاركين بمنتدى الشباب: هدفى تخليص الإنسان من الفقر والأمراض السرطانية

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 07:24 م
أحد المشاركين بمنتدى الشباب: هدفى تخليص الإنسان من الفقر والأمراض السرطانية كارلس
كتب - محمد شرقاوى

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قدم كارولس سينتس من دولة إسبانيا، وأحد المشاركين فى منتدى شباب العالم، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة المصرية، على كرم الضيافة، ولتعزيز ونشر السلام والتأخى بين كل الحضارات، مضيفا أنه يفخر أنه يأتى إلى مصر "أم العالم" ومهد الحضارات.

 

وأضاف خلال الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن أهداف التنمية المستدامة التى تتخذها أمريكا تشكل بصلة لتحسين مستوى العالم، ويجب السير عليها، مضيفا أن دور الشباب أن يفعل ما بوسعة لتحسين العالم، مؤكدا أن الشخص يجب أن يزرع 100 ألف شجرة فى اليوم ونستخدم الذكاء الاصطناعى فى علاج أمراض السرطانات.

 

وتابع أن هدفه تخليص الإنسان من الفقر والأمراض السرطانية، وتنظيم المحيطات من الملوثات وانقاذ حياة ملايين البشر، وهذا لن يتحقق بشكل فردى وعلى الشركات والمؤسسات فى المساعدة حتى يتحقق.

 


منتدى شباب العالم

الرئيس السيسى

منتدى الشباب

شرم الشيخ

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