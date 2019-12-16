يسرائيل هيوم: حكومة تل أبيب أجرت حصرا لممتلكات اليهود بالدول العربية

كتب- هاشم الفخرانى

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية النقاب عن أن قيمة الممتلكات التي تركها اليهود في الدول العربية وإيران قبل نصف قرن مشيرة الى أنها بلغت 150 مليار دولار.

وأضافت الصحيفة ،التى نشرت التقرير فى صدر صفحتها الأولى بجوار صورة لهجرة لليهود من أحد الدول العربية، أن الحكومة الإسرائيلية أجرت إحصاءً لكافة الممتلكات اليهودية في جميع هذه الدول، رافضة الكشف عن الوسائل التي استخدمتها تل أبيب في تقديراته لممتلكاته.



يسرائيل هيوم

وأشارت الصحيفة ، إلى أنه من المقرر أن تقوم وزيرة "الرخاء" بالتعاون مع وزارة الاستيعاب والهجرة بعرض هذه الأرقام التفصيلية على رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو خلال الأسابيع المقبلة، مشيرة إلى أن نتنياهو سيدرس امكانية طلب تعويضات لليهود بالسبل القانونية ، مؤكدة أنه فى عام 2010 سن الكنيست قانونًا يقضي بتعويض اليهود الذين هاجروا من الدول العربية وإيران.