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وصول معدل البطالة بتركيا إلى 13.8% مرتفعا بنسبة 2.4 %

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 11:36 م
وصول معدل البطالة بتركيا إلى 13.8% مرتفعا بنسبة 2.4 % اردوغان
كتب- هاشم الفخرانى

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أعلن مركز الإحصاء التركى عن أرقام البطالة فى سبتمبر 2019، وبناء على هذه البيانات فقد وصل معدل البطالة إلى 13.8% مرتفعا بـ 2.4 % فى شهر سبتمبر الماضي.

وكان مركز الإحصاء التركى قد أعلن فى أرقامه أن معدل العاطلين عن العمل والذين يبلغ سنهم 15 عاما أو أكثر قد وصل إلى 4 ملايين 566 ألف شخص مرتفعا بـ817 ألف عن نفس الفترة من العام السابق ليصبح 13.8% فارقا عن نفس الفترة من العام السابق بـ2.4 %، وقد ارتفعت أيضا نسبة البطالة غير الزراعية إلى 16.4% فارقا عن نفس الفترة من العام السابق بـ2.9 %.

كما وصلت نسبة البطالة بين أعمار الشباب 15-24 إلى 26.1 % مرتفعة بفارق 4.5 % عن العام السابق، بينما ارتفعت نسبة البطالة بين أعمار 15-64 بمعدل 2.4% لتصبح 14.1 %.

على صعيد آخر ووفقًا للبيانات الصادرة عن مركز الإحصاء التركى، انخفض عدد الأشخاص العاملين بمقدار 623 ألف شخص فى سبتمبر 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق إلى ليصبح 28 مليون و440 ألف شخص ليبلغ معدل التوظيف 46.1 فى المئة بانخفاض قدره 1.7 %.

 


تركيا

البطالة

البطالة فى تركيا

أنقرة

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