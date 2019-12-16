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وزيرة البيئة تطلق بمنتدى الشباب أول حملة للوعى بأضرار التغيرات المناخية

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 11:54 ص
وزيرة البيئة تطلق بمنتدى الشباب أول حملة للوعى بأضرار التغيرات المناخية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس

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أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال مشاركتها فى جلسة أثر التغيرات المناخية على الإنسانية بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى أول حملة للوعي البيئى فى مصر "اتحضر للأخضر"، وهى رسالة للعالم والشباب، لتوعيتهم بأضرار التغيرات المناخية.
 
وقالت ياسمين، إن الشباب يلعب دورا أساسيا فى الحفاظ على الموارد الطبيعية لأوطانهم، مشيرة إلى أن مصر انتهجت منذ فترة خطة شاملة لمواجهة أثر التغيرات المناخية وحماية الإنسانية مثل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، فى بنبان وجبل الزيت وكذلك نموذج إعادة تأهيل البحيرات والذى يربط بين التصدي لتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجى وتوفير الموارد المائية.
 
وأضافت ياسمين، أن مصر أطلقت العديد من المبادرات خلال الفترة الماضية ومنها مبادرة لإعادة تدوير النفايات الزراعية والصابون والاستفادة من زيوت الطهى واستخدامها في الوقود، وإنشاء مصانع خاصة لها بالإضافة إلى حملات لنظافة النيل، مشددة على ضرورة القيام بأي عمل لحماية الإنسانية وكوكب الأرض من التغيرات المناخية وأن نعيش بشكل صديق للبيئة .
 
وطالبت وزيرة البيئة الشباب بالاندماج في العمل البيئى بصورة أكبر، قائلة:" يا شباب العالم ويا شباب مصر شاركوا في جهود وقف أضرار تغيرات المناخ وحماية الإنسانية من الضياع".
 
وأوضحت الوزيرة أن هذه الجلسة تهدف إلى توجيه رسالة لشباب العالم، وإرشادهم لمعرفة تأثير تغير المناخ على التنمية، مؤكدة أن الفيلم الذي تم عرضه خلال الجلسة يحكي قصة تغير المناخ، وما قام به الإنسان فيه وتسببه في ارتفاع درجة حرارة الكوكب.
 
وشددت على أهمية دور العلم والسياسة في قضية تغير المناخ ودور القطاع الخاص، مؤكدة أنه بالرغم من إن مصر شأنها شأن الدول الإفريقية لم تتسبب في انبعاثات تغير المناخ لكن هى من أكثر الدول التى ستتأثر ولم تتخلى يوما عن مسئوليتها، مشيرة إلى أنه لا غنى عن المبادرات وتغيير سلوكيات الشباب والأجيال المقبلة لوقف أي ارتفاع درجة حرارة الأرض والحفاظ على الحياة على كوكب الأرض.
 
 

وزيرة البيئة

منتدى شباب العالم

التغيرات المناخية

اضرار التغيرات المناخية

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