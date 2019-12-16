نائب رئيس الوزراء الروسى يلتقي الأسد لمناقشة تشغيل ميناء طرطوس

ا.ش.ا

وصل نائب رئيس الوزراء الروسي يورى بوريسوف إلى سوريا في زيارة تستغرق يومين يلتقي خلالها الرئيس السوري بشار الأسد لبحث موضوع مرفأ طرطوس وتوريد المنتجات الزراعية.

وأوضح مكتب نائب رئيس الوزراء الروسي - في بيان أصدره اليوم وأوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية - "تجري الزيارة قبل اجتماع اللجنة الحكومية الثنائية وسيتم مناقشة القضايا التجارية والاقتصادية من بينها تشغيل ميناء طرطوس الذي استأجرته روسيا وخيارات الأفضليات الجمركية لتوريد المنتجات الزراعية السورية لروسيا من الحمضيات والزيتون وزيت الزيتون".

ووصل وفد من رجال الأعمال السوريين في زيارة لشبه جزيرة القرم حيث ستعقد في إطارها جلسة طاولة مستديرة بعنوان (القرم وسوريا : تنمية العلاقات التجارية).

تجدر الإشارة إلى أن رئيس حكومة شبه جزيرة القرم يوري غوتسانيوك أعلن سابقا عن مشاركة مصنع سكك كيرتش المتخصص في إنتاج روابط العبور ومفاتيح السكك الحديدية في مناقصة لتوريد منتجاته إلى سوريا..مشيرا إلى أنه في الشهرين المقبلين، سيتم إرسال شحنة من الحبوب تصل إلى 5 آلاف طن إلى سوريا، من شبه جزيرة القرم.