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الإثنين، 16 ديسمبر 2019 10:16 م
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مهارات المراسل الميدانى.. دورة جديدة بمركز اليوم السابع للتدريب

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 10:11 م
مهارات المراسل الميدانى.. دورة جديدة بمركز اليوم السابع للتدريب اليوم السابع

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أعلن مركز اليوم السابع للتدريب عن فتح باب التسجيل فى دورة تدريبية بعنوان مهارات المراسل الميدانى تتضمن  إعداد مراسلين ميدانيين على المستوى الصحفى والتليفزيونى.

 

وكيفية إعداد وتنفيذ التقارير الخارجية، وقال الكاتب الصحفى محمد ثروت مدير عام أكاديمية اليوم السابع إن الدورة يقدمها الزميل زكى القاضى، حيث تتناول كيفية تغطية الأخبار من مواقع الأحداث وتقنيات العمل فى الميدان، والصعوبات التى يمر بها المراسل الميدانى وكيفية التغلب عليها ومواجهة الكاميرا.

 

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وأوضح ثروت أن الدورة تقدم المراحل التى تسبق الكتابة، وأنواع التقارير والمقابلات الصحفية والتليفزيونية.


يذكر أن مدة الدورة شهرين تبدأ 2 يناير القادم من 4 إلى 7  يومى السبت والأربعاء.

للاستعلام والحجز

00201005459213

Academy@youm7.com

 

 

 


مهارات المراسل الميدانى

كورس المراسل الميدانى

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تدريب فى اليوم السابع

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