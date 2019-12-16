مصير الطلاب الراسبين فى الثانى الثانوى من استلام التابلت × 5 معلومات

كتب محمود طه حسين

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، صرف أجهزة تابلت للطلاب الراسبين فى الصف الثانى الثانوى العام الدراسى الماضى، 2018،2019.

"اليوم السابع" يستعرض أبرز التعليمات والضوابط لتسليم الطلاب التابلت:



1ـ صرف أجهزة تابلت للطلاب الراسبين بالصف الثانى الثانوى من العام الدراسى الماضى ويعيدون العام الدراسى الحالى، 2019/2020.

2ـ تقوم المديريات بصرف الأجهزة للطلاب من الأجهزة المتوفرة بمخازنها.

3ـ حالة وجود عجز فى أجهزة التابلت بالمديرية يتم الصرف من مخازن الوزارة.

4ـ يتم تسليم الطلاب التابلت وفقا للضوابط الواردة فى الكتاب الدورى رقم 14 لسنة 2018 .

5ـ يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى امتحاناتهم إلكترونيا.