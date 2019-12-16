مصرع فتاه عقب تناولها وجبة أندومى فاسدة بمنزلها فى أسيوط

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى طما المركزى شمال محافظة سوهاج، فتاة فى الخامسة عشر من العمر، مصابة "باضطراب فى الوعى وهبوط بضغط الدم"، وتوفيت عقب ذلك ادعاء تناول طعاما فاسدا "وجبة أندومى".

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بوفاة فتاه داخل مستشفى طما المركزى، متأثرة بتناولها طعاما فاسدا.

على الفور، انتقل إلى مكان الواقعة العميد أحمد شمندى مأمور مركز شرطة طهطا، وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد أحمد عبدالرؤف رئيس مباحث مركز شرطة طما بوصول المدعوة كاترين ا ح ج 15 سنة لا تعمل وتقيم بناحية دائرة مركز صدفا أسيوط إلى مستشفى طما المركزى مصابة " باضطراب فى الوعي وهبوط بضغط الدم"، وتوفيت عقب وصولها "إدعاء تناول طعام فاسد".

بسؤال والدها أكرم ح ج ع 50 سنة عامل ويقيم بذات الناحية، قرر شعور المذكورة بحالة إعياء عقب تناولها وجبة طعام " أندومي " بالمنزل، مما أدى لحدوث إصابتها ووفاتها، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم تكليف إدارة المباحث الجنائية بالتحرى فى الواقعة وملابساتها، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة، عقب انتداب الطب الشرعى.